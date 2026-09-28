HOSE cảnh báo chiêu giả mạo logo, làm giả chữ ký lãnh đạo để lừa nhà đầu tư

(VTC News) -

Theo HOSE, các đối tượng đã sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của Sở để tạo lập các văn bản, tài liệu không có thật. Đáng chú ý, một số tài liệu còn bị làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), khiến người nhận dễ nhầm tưởng đây là văn bản do cơ quan quản lý hoặc HOSE ban hành.

Các tài liệu giả mạo được sử dụng để đưa ra những thông tin không đúng sự thật liên quan đến việc cấp phép hoạt động đầu tư. Thông qua các văn bản này, đối tượng lừa đảo dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia các hoạt động đầu tư hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của chúng.

HOSE khẳng định Sở không ban hành và không liên quan đến các văn bản, tài liệu giả mạo nói trên. HOSE cũng không sử dụng những hình thức này để cấp phép, xác nhận hoặc bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cảnh báo một số đối tượng đang giả mạo tên, hình ảnh, logo của Sở, làm giả tài liệu và chữ ký lãnh đạo để lừa đảo nhà đầu tư.

Trước thủ đoạn giả mạo ngày càng tinh vi, HOSE khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến hoạt động chứng khoán, đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước. Đặc biệt, nhà đầu tư không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức chưa được xác thực.

Nhà đầu tư cũng cần kiểm tra kỹ nguồn phát hành, nội dung văn bản, thông tin liên hệ và các dấu hiệu bất thường trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Việc tài liệu có logo, con dấu hoặc chữ ký của cơ quan quản lý không đồng nghĩa với việc văn bản đó là tài liệu chính thức.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nhận được tài liệu có dấu hiệu giả mạo, nhà đầu tư cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

HOSE cho biết Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xác minh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi giả mạo, lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa HOSE và cơ quan quản lý Nhà nước để trục lợi theo quy định pháp luật.

HOSE đề nghị nhà đầu tư chủ động nâng cao cảnh giác, không để các thông tin, giấy tờ giả mạo tạo tâm lý tin tưởng và dẫn đến thiệt hại về tài sản.

Dưới đây là một số hình ảnh, tài liệu được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo: