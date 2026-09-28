Hợp tác vì một cuộc sống trọn vẹn hơn cho người khiếm khuyết nhãn cầu

(VTC News) -

Những tổn thương sau mất nhãn cầu

Một ca phẫu thuật thành công có thể kiểm soát bệnh lý, xử lý tổn thương và bảo vệ sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, với những trường hợp buộc phải cắt bỏ nhãn cầu, hành trình điều trị vẫn chưa thực sự trọn vẹn.

Sau mất nhãn cầu, người bệnh tiếp tục đối diện với những tổn thương về tâm lý. Sự thay đổi diện mạo, sự khiếm khuyết nhãn cầu khiến họ mặc cảm, ngại giao tiếp, hạn chế các hoạt động xã hội hoặc mất tự tin trong cuộc sống hàng ngày.

Sự kiện với sự tham dự của PGS.TS.BS Phạm Ngọc Đông - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, bà Lê Thị Thanh Tâm - Giám đốc Trung tâm Mắt Giả Việt Nam và tập thể y bác sĩ từ 2 đơn vị.

Đây cũng là nỗi trăn trở của những người bác sĩ nhãn khoa: làm sao để những bệnh nhân khiếm khuyết nhãn cầu có thể phục hồi được diện mạo, thẩm mỹ đôi mắt, từ đó lấy lại được trọn vẹn sự tự tin, giao tiếp, hoạt động xã hội và chất lượng cuộc sống?

Và sự kết hợp giữa phẫu thuật nhãn cầu cùng với các giải pháp phục hình mắt cá nhân 3D hiện đại chính là câu trả lời cho những trăn trở đó.

Kết nối chuyên môn vì người bệnh

Xuất phát từ mục tiêu đó, Bệnh viện Mắt Trung ương và Trung tâm Mắt giả Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, hướng tới tăng cường kết nối giữa điều trị nhãn khoa và phục hình nhãn khoa sau điều trị.

Hai đơn vị sẽ phát huy thế mạnh chuyên môn của mỗi bên. Theo đó, sau phẫu thuật, người mất nhãn cầu tại Bệnh viện Mắt Trung ương được hỗ trợ tiếp cận các giải pháp phục hồi thẩm mỹ vùng mắt từ Trung tâm Mắt giả Việt Nam, trong đó nỗi bật là mắt cá nhân 3D - một sản phẩm được thiết kế riêng theo tình trạng hốc mắt, đặc điểm giải phẫu và mô phỏng tương đồng với mắt thật.

Ý nghĩa của sự kiện hợp tác này như chia sẽ từ địa diện Trung tâm Mắt giả Việt Nam: “Mỗi sản phẩm phục hình không chỉ là một giải pháp thẩm mỹ, mà đằng sau đó là một con người đang mong mỏi tìm lại sự bình an và tự tin. Đồng hành cùng Bệnh viện Mắt Trung ương là cơ hội để chúng tôi không ngừng hoàn thiện, với mục tiêu: Mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người bệnh”.

Mắt cá nhân 3D - một giải pháp phục hình nhãn khoa hiện đại giúp khôi phục thẩm mỹ vùng mắt sau khi mất nhãn cầu.

Giải pháp phục hình mắt cá nhân 3D

Mắt cá nhân 3D là sự kết tinh giữa chuyên môn nhãn khoa, công nghệ phục hình hiện đại và nghệ thuật thẩm mỹ cá nhân. Mỗi sản phẩm được chế tác riêng dựa trên hình thái hốc mắt, đặc điểm mí mắt, màu sắc mống mắt, đồng tử, củng mạc và hệ thống mạch máu của mắt còn lại.

Quá trình thực hiện đòi hỏi sự quan sát, đo đạc và hiệu chỉnh tỉ mỉ nhằm tạo độ tương đồng với mắt thật. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, mắt giả còn cần bảo đảm hình thể và độ vừa vặn phù hợp, giúp người sử dụng thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Mắt giả không thể khôi phục thị lực đã mất. Tuy nhiên, một sản phẩm được chế tác phù hợp có thể góp phần cải thiện diện mạo và giảm bớt những ảnh hưởng tâm lý do khiếm khuyết vùng mắt.

Giá trị của mắt cá nhân 3D vì vậy không chỉ nằm ở công nghệ hay kỹ thuật chế tác, mà còn ở cơ hội giúp người mất nhãn cầu tự tin nhìn vào người đối diện và từng bước trở lại nhịp sống quen thuộc.

Mắt cá nhân 3D là sự kết hợp giữa y học nhãn khoa, công nghệ phục hình và kỹ thuật thẩm mỹ cá nhân.

Hợp tác thúc đẩy bộ môn phục hình nhãn cầu

Sự hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và Trung tâm Mắt giả Việt Nam không chỉ mở rộng cơ hội phục hồi cho người mất nhãn cầu mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực phục hình nhãn cầu tại Việt Nam.

Việc kết nối giữa bệnh viện chuyên khoa đầu ngành và đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, chế tác mắt cá nhân 3D tạo điều kiện tăng cường trao đổi chuyên môn, hoàn thiện quy trình và ứng dụng các kỹ thuật phục hình hiện đại. Qua đó, năng lực nghiên cứu, chế tác và phục hình trong nước từng bước được nâng cao, hướng tới các tiêu chuẩn đang áp dụng tại những quốc gia phát triển.

Sự hợp tác cũng mở ra kỳ vọng hình thành quy trình liên kết chặt chẽ giữa điều trị nhãn khoa và phục hình sau điều trị. Khi chuyên môn, công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn được kết nối, người khiếm khuyết nhãn cầu tại Việt Nam có thể thuận lợi tiếp cận các giải pháp phục hình chất lượng ngay trong nước.