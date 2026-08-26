Hợp tác Bệnh viện - Doanh nghiệp: Nâng tầm Y học cổ truyền

(VTC News) -

Sự kiện ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện (MOU) ngày 25/08/2026 giữa Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM và Công ty TNHH Dược phẩm Thọ Sinh Đường không đơn thuần là một hoạt động liên kết thường niên, mà là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược tại Kết luận số 86-KL/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về hiện đại hóa, kết hợp Đông - Tây y và chủ động hội nhập quốc tế.

Bác sĩ Đỗ Tân Khoa - Giám đốc BV Y học cổ truyền HCM và bà Lữ Lan Nhi - Tổng giám đốc công ty TNHH dược phẩm Thọ Sinh Đường - đặt bút ký kết hợp tác.

Hội tụ nguồn lực: Khi năng lực lâm sàng song hành cùng tư duy thị trường

Mô hình liên kết giữa cơ sở khám chữa bệnh công lập tuyến đầu và doanh nghiệp định hướng chuẩn hóa tạo nên cấu trúc cộng hưởng thực chất, khắc phục triệt để khoảng cách giữa nghiên cứu phòng thí nghiệm và ứng dụng thương mại.

Bảo chứng chuyên môn và năng lực sản xuất quy chuẩn:

Là bệnh viện chuyên khoa hạng I chỉ đạo tuyến cho hơn 17 cơ sở y tế phía Nam, Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM sở hữu khu sản xuất dược 3.000 m² đạt chuẩn GMP - GLP - GSP, cung ứng hơn 45 mặt hàng đông dược chuẩn GACP và đã vươn tầm xuất khẩu. Đây là điểm tựa lâm sàng vững chắc, bảo đảm tính an toàn và hiệu quả điều trị của mọi sản phẩm phát triển.

Tư duy hệ sinh thái và năng lực hội nhập của doanh nghiệp:

Thọ Sinh Đường, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Lữ Lan Nhi, đóng vai trò kết nối nguồn lực nghiên cứu quốc tế, đưa công nghệ tiên tiến vào chuỗi giá trị và tối ưu hóa quy trình đưa sản phẩm khoa học đến tay người tiêu dùng.

Sức nặng học thuật từ đội ngũ chuyên gia đa phương:

Mối liên kết quy tụ sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế như TS.BS. Trịnh Hoài Nam, TS.BS. Hoàng Thị Hoa Lý, GS.TS. Lục Dương (Đại học Trung y Dược Bắc Kinh) cùng các đại diện từ Sở Y tế TP.HCM, Viện YHCT Quân đội TP.HCM và Khoa YHCT Đại học Y Dược TP.HCM tạo nên nền tảng học thuật đa chiều và tin cậy.

Chương trình có sự tham gia của BS.CKII. NGUYỄN THỊ THOA - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế TP.HCM và S.TS. Lục Dương - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đại học Trung y Dược Bắc Kinh cùng đại diện nhiều đơn vị y tế khác trong khu vực.

Ba định hướng chiến lược phá vỡ điểm nghẽn của Đông dược

Ngay sau lễ ký kết, hội thảo học thuật giữa hai bên đã định hình ba trọng tâm hành động, giải quyết thẳng thắn các thách thức cốt lõi của ngành:

Tái định vị “Y thực trị” trong đời sống hiện đại:

Chuyển hóa tư duy từ điều trị bị động sang dưỡng sinh phòng bệnh chủ động; tích hợp dược liệu và dinh dưỡng học vào thói quen thường nhật của người dân theo đúng triết lý y học phương Đông.

Chuẩn hóa công nghệ chiết tách và kiểm soát hoạt chất:

Khắc phục tính thiếu đồng nhất của dược liệu thô bằng công nghệ bào chế hiện đại, bảo đảm định lượng chính xác hoạt chất sinh học - tiêu chuẩn bắt buộc để YHCT đứng vững trên bản đồ y học toàn cầu.

Gắn kết nghiên cứu quốc tế với thực tiễn lâm sàng bản địa:

Tiếp thu kinh nghiệm chiết xuất, thử nghiệm lâm sàng từ các nền y học phát triển để hoàn thiện phác đồ và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị khoa học cao.

Đại diện Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM trao cúp lưu niệm, ghi dấu sự đồng hành giữa hai đơn vị trong khuôn khổ chương trình hợp tác.

Mô hình hợp tác giữa Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM và Thọ Sinh Đường mở ra hướng tiếp cận thực tiễn cho bài toán hiện đại hóa y dược cổ truyền. Khi tri thức truyền thống được soi chiếu dưới lăng kính khoa học chuẩn mực và vận hành bằng nguồn lực liên kết bài bản, YHCT không chỉ khẳng định vị thế trong hệ thống y tế quốc gia mà còn trở thành giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững, lâu dài cho cộng đồng.