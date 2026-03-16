Honda dừng nhiều dự án xe điện tại Mỹ, lần đầu đối mặt thua lỗ sau 70 năm

Honda thông báo kế hoạch tái cấu trúc mảng xe điện, chủ yếu tại Mỹ, đồng thời ghi giảm giá trị một số hoạt động tại Trung Quốc. Tổng mức ghi giảm ước tính có thể lên tới 2.500 tỷ yên (khoảng 15,7 tỷ USD).

Hãng tiết lộ có thể ghi nhận khoản lỗ thường niên đầu tiên kể từ khi niêm yết cách đây gần 70 năm.

Hai mẫu xe concept chạy điện Honda 0 Saloon và Honda 0 SUV được trưng bày tại CES 2025. (Ảnh: Reuters)

Honda cũng hủy ba mẫu xe điện chạy pin từng dự kiến sản xuất tại Mỹ, trong bối cảnh nhu cầu xe điện tại thị trường này sụt giảm mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump chấm dứt các chương trình trợ cấp liên quan.

Năm ngoái, xe điện chạy pin chỉ chiếm khoảng 2,5% trong tổng doanh số toàn cầu 3,4 triệu xe của Honda, tương đương khoảng 84.000 chiếc.

Christopher Richter, chuyên gia phân tích ngành ô tô tại công ty tài chính CLSA, cho biết quy mô lớn của khoản ghi giảm phản ánh mức đầu tư rất lớn của hãng vào nghiên cứu, phát triển và năng lực sản xuất nhằm mở rộng doanh số xe điện.

"Họ đã mất quá nhiều thời gian để cân nhắc quyết định này. Các dự án bị hủy gần như ngay trước thời điểm chuẩn bị ra mắt", vị chuyên gia nhận định.

Trước đó, tại triển lãm công nghệ CES ở Las Vegas vào tháng 1/2024, Honda giới thiệu hai mẫu concept thuộc dòng xe điện "Honda 0 Series", trong đó có mẫu sedan Saloon. Hãng kỳ vọng đưa những mẫu xe đầu tiên của dòng này ra thị trường trong năm nay, bắt đầu từ Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Ba mẫu xe dự kiến sản xuất tại Mỹ - gồm Saloon, Honda 0 SUV và Acura RSX - đều không còn được triển khai.

Khoản điều chỉnh tài chính trên cũng có thể khiến Honda phải chi tới 1.700 tỷ yên (gần 10,7 tỷ USD) tiền mặt, phần lớn để bồi thường cho các nhà cung cấp sau khi các dự án bị hủy.

Seiji Sugiura, chuyên gia phân tích cấp cao của Công ty Chứng khoán Tokai Tokyo, cho biết quy mô của khoản ghi giảm khiến thị trường bất ngờ.

Theo ông Sugiura, quyết định được đưa ra ở giai đoạn rất nhạy cảm, ngay trước khi bước vào sản xuất hàng loạt, khi phần lớn ngân sách đã được chi cho các dự án.

Thời gian tới, Honda dự định chuyển hướng sang phát triển xe hybrid tại thị trường Mỹ, đồng thời tăng cường danh mục sản phẩm và khả năng cạnh tranh về chi phí tại thị trường Ấn Độ - nơi hãng tin rằng vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Dù việc tái cấu trúc có thể giúp Honda giải quyết phần nào khó khăn trước mắt, thị trường Trung Quốc được đánh giá là thách thức lớn hơn trong dài hạn.

Mẫu xe concept điện Honda Saloon. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Honda thừa nhận hãng đang gặp khó trong việc theo kịp các nhà sản xuất xe mới tại Trung Quốc, đặc biệt do chu kỳ phát triển sản phẩm ngắn hơn và lợi thế về xe định hướng phần mềm, bao gồm các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến.

Trong một tuyên bố, Honda cho biết trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, hãng chưa thể cung cấp các sản phẩm có mức giá và giá trị cạnh tranh hơn so với các nhà sản xuất xe điện mới nổi, khiến sức cạnh tranh suy giảm.

Tại Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, Honda đã tung ra một số mẫu xe điện chạy pin, nhưng năm ngoái hãng chỉ bán được khoảng 17.000 chiếc. Con số này chỉ chiếm 2,5% trong tổng doanh số khoảng 677.000 xe của Honda tại thị trường này và chỉ bằng khoảng 1/5 tổng doanh số xe điện toàn cầu của hãng.

Các nhà phân tích cũng cho rằng Honda có thể đối mặt thêm rủi ro từ liên doanh xe điện với Sony, mang tên Sony Honda Mobility - đơn vị đang phát triển mẫu sedan điện Afeela.

Honda cho biết định hướng tương lai của liên doanh này hiện vẫn đang được hai bên thảo luận và chưa có quyết định cuối cùng.