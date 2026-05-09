Vietlott 9/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/5/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 9/5. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 9/5/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 9/5/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/5/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 5/5, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 5/5/2026

- Vietlott 2/5, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/5/2026

- Vietlott 30/4, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/4/2026

- Vietlott 28/4, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/4/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, được nhiều người quan tâm nhờ luật chơi dễ hiểu và cơ hội trúng Jackpot tích lũy giá trị lớn.

- Kỳ quay số được tổ chức cố định vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, đảm bảo tính minh bạch và có sự giám sát theo đúng quy định.

- Trong trường hợp có điều chỉnh về lịch quay hoặc thời gian công bố kết quả, Vietlott sẽ thông báo trước qua website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán để người chơi kịp thời cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi Power 6/55 cần lưu ý rằng vé trúng thưởng chỉ có hiệu lực lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời gian này vé sẽ không còn giá trị.

- Khi thực hiện thủ tục nhận thưởng, cần xuất trình vé hợp lệ còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa; việc chi trả có thể tiến hành tại các điểm giao dịch hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo kết quả chính xác, sau mỗi kỳ quay người chơi nên chờ khoảng 60 phút rồi mới tra cứu, tránh sai lệch do dữ liệu chưa cập nhật đầy đủ.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 có thể thực hiện nhận thưởng tại trụ sở chính, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các điểm bán được ủy quyền. Sau khi vé được xác minh hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thường trong khoảng 5 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất hồ sơ.

- Trong trường hợp phát sinh yêu cầu kiểm tra bổ sung hoặc có tranh chấp liên quan đến vé trúng, việc chi trả có thể tạm hoãn. Khoản thưởng sẽ chỉ được giải ngân khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, trong đó Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng khi người chơi trúng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, với mức thưởng ban đầu khoảng 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn qua các kỳ quay.

- Bên cạnh đó, còn có các giải phụ như trúng 5 số nhận khoảng 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng và trúng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi lượt chơi có giá 10.000 đồng, nếu trúng nhiều giải thì chỉ nhận mức cao nhất; trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 9/5/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.