Hơn 300 xã, phường nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

(VTC News) -

Đường Tố Hữu (Hà Nội) ngập khoảng 50cm, nhiều xe máy phải quay đầu. (Video: Đắc Huy)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong 24 giờ qua (từ 13h ngày 16/9 đến 13h ngày 17/9), các tỉnh/thành phố Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to, có nơi mưa rất to như Quang Minh (Sơn La) 104mm, An Bình (Phú Thọ) 236mm, Việt Hồng (Lào Cai) 113mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 125mm, Cẩm Liên 1 (Thanh Hóa) 359mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các địa phương trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biển tại Sơn La và Nghệ An 10-20mm, có nơi trên 50mm; Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ninh 20-30mm, có nơi trên 60mm; Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa 30-50mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 300 xã, phường.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Sơn La: Song Khủa, Bắc Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Mai, Gia Phù, Kim Bon, Mường Bang, Phiêng Pằn, Tà Xùa, Tân Phong, Tân Yên, Tô Múa, Vân Hồ.

Phú Thọ: An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Liên Sơn, Mường Động, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Quyết Thắng, Thổ Tang, Thượng Cốc, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị, Cao Phong, Lương Sơn, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Thàng, Mường Vang, Nhân Nghĩa, phường Kỳ Sơn, phường Nông Trang, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú, phường Việt Trì, Phùng Nguyên, Sơn Đông, Sơn Lương, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Sơn, Thượng Long, Toàn Thắng, Văn Lang, Vân Sơn, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường; Bản Nguyên, Bằng Luân, Bao La, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Cẩm Khê, Cao Sơn, Chân Mộng, Chí Đám, Chí Tiên, Cự Đồng, Đà Bắc, Đại Đình, Dân Chủ, Đan Thượng, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Đồng Lương, Đông Thành, Đức Nhàn, Hạ Hòa, Hải Lựu, Hiền Lương, Hiền Quan, Hoàng An, Hoàng Cương, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hùng Việt, Hương Cần, Hy Cương, Khả Cửu, Lai Đồng, Lâm Thao, Lập Thạch, Liên Châu, Liên Hòa, Liên Minh, Long Cốc, Mai Châu, Minh Đài, Minh Hòa, Mường Hoa, Nguyệt Đức, phường Âu Cơ, phường Hòa Bình, phường Phong Châu, phường Phú Thọ, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, Pà Cò, Phú Khê, Phú Mỹ, Phù Ninh, Quảng Yên, Quy Đức, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Hồng, Tam Nông, Tam Sơn, Tân Pheo, Tây Cốc, Thái Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Thọ Văn, Thu Cúc, Thung Nai, Tiên Lữ, Tiên Lương, Tiền Phong, Trạm Thản, Trung Sơn, Tu Vũ, Vân Bán, Văn Miếu, Vạn Xuân, Vĩnh Chân, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lãng, Yên Lập, Yên Sơn.

Lào Cai: Chấn Thịnh, Hưng Khánh, phường Âu Lâu, Việt Hồng, Bảo Ái, Cảm Nhân, Hạnh Phúc, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Lương Thịnh, Mậu A, Mỏ Vàng, Mường Lai, Nghĩa Tâm, phường Cầu Thia, phường Trung Tâm, phường Văn Phú, phường Yên Bái, Phình Hồ, Phúc Lợi, Quy Mông, Sơn Lương, Tà Xi Láng, Tân Lĩnh, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Xuân Ái, Yên Bình, Yên Thành.

Tuyên Quang: Bình Xa, Đông Thọ, Hàm Yên, Hồng Sơn, Lực Hành, Nhữ Khê, phường An Tường, phường Minh Xuân, phường Mỹ Lâm, Phú Lương, Tân Long, Tân Trào, Thái Hòa, Thái Sơn, Tri Phú, Trung Sơn, Trường Sinh, Yên Nguyên.

Thái Nguyên: Quân Chu, Bình Thành, Bình Yên, Đại Phúc, Điềm Thụy, Định Hóa, Kha Sơn, Kim Phượng, Lam Vỹ, Nam Hòa, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, phường Bá Xuyên, phường Bách Quang, phường Gia Sàng, phường Phổ Yên, phường Phúc Thuận, phường Sông Công, phường Tích Lương, phường Trung Thành, phường Vạn Xuân, Phú Bình, Phú Đình, Phượng Tiến, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Thành, Thành Công, Trại Cau, Trung Hội, Vạn Phú, Xuân Dương.

Quảng Ninh: Ba Chẽ, Đầm Hà, Điền Xá, Hải Lạng, phường Cửa Ông, phường Hoành Bồ, phường Liên Hòa, phường Phong Cốc, phường Vàng Danh, phường Việt Hưng, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên.

Thanh Hóa: Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Mậu Lâm, Ngọc Liên, Quý Lương, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thành Vinh, Trung Hạ, Bá Thước, Cẩm Thủy, Công Chính, Giao An, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Trạo, Như Thanh, Pù Luông, Thanh Kỳ, Thiết Ống, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Bình, Xuân Du, Xuân Tín, Yên Phú, Yên Thọ, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Nam Xuân, Nguyệt Ấn, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Quan Sơn, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trường Lâm, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Thái, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng.

Nghệ An: Châu Bình, Châu Tiến, Anh Sơn Đông, Bạch Ngọc, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cát Ngạn, Châu Khê, Đô Lương, Đông Hiếu, Hạnh Lâm, Hùng Chân, Mường Chọng, Quỳ Châu, Tam Đồng, Thông Thụ, Tiền Phong, Yên Xuân.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.