'Tinh hoa đại ngàn, biển xanh hội tụ': Thanh âm cồng chiêng hòa cùng nhịp sóng

“Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Gia Lai: đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và khát vọng vươn lên. Đây cũng là tỉnh được ưu đãi bờ biển dài, cát trắng, nước trong xanh, hòa quyện cùng núi rừng Tây Nguyên, có đất đỏ bazan hùng vĩ và cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, cách mạng”, ông Nguyễn Tuấn Thanh chia sẻ.