Ngày đầu nghỉ lễ, 9 tài xế bị phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc

(VTC News) -

Chiều 29/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Lực lượng CSGT trên tuyến đường bộ cao tốc số 3 lập biên bản 9 tài xế với lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc với số tiền 45 triệu đồng, trừ 9 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ 9 giấy phép lái xe. Trong số này, 7 xe khách, 2 xe con đã vi phạm.

Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 phát hiện 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1, làn dành cho xe vượt, nhưng không nhường đường cho phương tiện khác có tín hiệu xin vượt.

Một trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc bị camera ghi lại.

Trong ngày, CSGT các địa phương phát hiện, xử lý 14.356 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 1.766 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.439 trường hợp vi phạm tốc độ và 87 trường hợp chở hàng quá tải trọng.

Các đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT tổng kiểm soát 1.416 phương tiện, lập biên bản 191 trường hợp vi phạm.

Trong ngày đầu nghỉ lễ, (từ 15h ngày 28/8 đến 15h ngày 29/8) toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 25 người, so với ngày cùng kỳ năm 2025 giảm 14 vụ, giảm 6 người chết, giảm 8 người bị thương.

Các vụ tai nạn trên xảy trên đường bộ, đường sắt, đường thuỷ không ghi nhận tai nạn.

Về tình hình ùn tắc giao thông, tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, từ 14h ngày 28/8 đến 10h ngày 29/8, các tuyến, địa bàn giao thông do cơ bản ổn định. Một số tuyến đường có lưu lượng phương tiện tăng cao như Võ Chí Công, cầu Thăng Long, lối ra quốc lộ 2, tuyến đường vành đai 3.

Tại TP.HCM, tuyến quốc lộ 1 phương tiện tham gia giao thông bình thường, di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông. PC08 Công an TP.HCM và các địa phương giáp ranh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp điều tiết giao thông; không để xảy ra ùn tắc.