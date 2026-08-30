Từ phản ánh qua VOV Giao thông, CSGT xử lý xe làm rơi 3 bao xi măng trên cao tốc

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, khoảng 11h50 ngày 29/8, đơn vị này tiếp nhận phản ánh qua kênh VOV Giao thông về việc một phương tiện vận tải làm rơi 3 bao xi măng xuống cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tại Km98+500, hướng Hà Nội đi Hải Phòng.

Theo phản ánh, số xi măng rơi xuống mặt đường gây ảnh hưởng đến việc lưu thông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện khác đang di chuyển trên cao tốc.

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, ngay trong chiều cùng ngày, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh phương tiện được phản ánh và liên hệ chủ phương tiện.

Xe đầu kéo làm rơi vãi xi măng xuống mặt đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. (Ảnh: Cục CSGT)

Đến khoảng 22h ngày 29/8, lái xe cùng phương tiện có mặt tại trụ sở để làm việc với lực lượng chức năng.

Qua xác minh, tài xế là ông N.V.N. (SN 1984, trú tại Ninh Bình). Ông N. lái ô tô đầu kéo BKS 90H-031.xx, kéo theo sơ mi rơ-moóc biển kiểm soát 90RM-001.xx.

Làm việc với CSGT, ông N.V.N. thừa nhận trong quá trình lưu thông, phương tiện đlàm rơi 3 bao xi măng xuống mặt đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã lập biên bản đối với ông N.V.N. về hành vi làm rơi vãi hàng hóa, vật liệu xây dựng xuống đường. Theo quy định, hành vi này có mức phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, vật liệu rơi trên cao tốc có thể tạo chướng ngại vật bất ngờ, khiến các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao phải phanh gấp hoặc chuyển hướng để tránh, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo chủ phương tiện và tài xế kiểm tra kỹ việc xếp, chằng buộc, che chắn hàng hóa trước khi khởi hành. Trong quá trình lưu thông, cần bảo đảm hàng hóa được giữ chắc chắn, không để rơi vãi xuống đường và gây nguy hiểm cho những phương tiện khác.