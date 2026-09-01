Hơn 11.000 người được cứu sống sau trận lũ lụt ở Nepal

(VTC News) -

Phát biểu về việc phân phối viện trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng, Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết hàng viện trợ đã đến được với gần 3.700 người và cộng đồng quốc tế cũng đang hỗ trợ hoạt động cứu trợ.

“Tính đến thời điểm cách đây không lâu, 11.379 người đã được cứu sống, trong khi 3.925 người vẫn đang mất tích. Số người mất tích hoặc chưa được tìm thấy vẫn tiếp tục biến động”, ông Shah cho biết. Tại huyện Rasuwa, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nepal, điện đã được khôi phục cho khoảng 30% hộ gia đình.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Shah thông tin thêm chính phủ đang ưu tiên xây dựng những cây cầu tạm ở khu vực bị ảnh hưởng như huyện Nuwakot và Rasuwa, nơi hầu hết các cây cầu bị phá hủy trong trận lũ quét tuần trước.

“Hiện tại chúng tôi có 6 cây cầu Bailey dài 48 m và một cây cầu dài 70 m”, ông Shah đề cập đến loại cầu di động được thiết kế để lắp ráp nhanh chóng.

Trong khi đó, các nhà chức trách tìm thấy 24 thi thể trong một ngôi nhà ở khu vực Bidur bị ảnh hưởng bởi lũ quét.“Chúng tôi nghi ngờ vẫn còn nhiều thi thể khác bị chôn vùi ở đó”, ông Bipin Regmi thuộc đội cứu hộ thông tin. Lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm thi thể từ sáng 1/9.

Một trong những thi thể bị chôn vùi dưới bùn được cho là của một đứa trẻ, còn lại là người lớn. Có 6 thi thể được đưa bằng máy bay đến Kathmandu, trong khi những thi thể khác hiện vẫn còn ở thị trấn, nhưng sẽ được chuyển đến thủ đô của Nepal.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có “13 công dân Mỹ đã đến được nơi an toàn ở Nepal” và khoảng 80 người vẫn đang mất tích ở “khu vực biên giới Nepal/Trung Quốc” sau trận lũ lụt tàn phá hồi tuần trước.

Con số này thấp hơn so với những con số được công bố trước đó. Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott nói với ABC rằng có khoảng 85 người Mỹ mất tích trong khu vực.

Các chiến dịch cứu hộ đã phải tạm dừng nhiều lần kể từ ngày 28/8 do thời tiết xấu và mối lo một hồ nước hình thành tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc sau thảm họa có thể gây ra đợt lũ mới. Những lo ngại gia tăng sau khi nước từ hồ bắt đầu tràn vào các con sông của Nepal.