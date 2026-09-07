Hội chẩn đa chuyên khoa trong điều trị ung thư vú

(VTC News) -

Một khối u nhỏ ở vú cũng cần lên phương án xử lý tối ưu cho người bệnh

Phát hiện một khối u ở ngực, chị Thơ thăm khám và được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn II. Nhận kết quả, chị không khỏi lo lắng: Khối u có thể được loại bỏ triệt để không? Có thể bảo tồn tuyến vú không? Sau phẫu thuật có cần hóa trị hay xạ trị?

Với trường hợp của chị Thơ, bệnh viện áp dụng mô hình MDT để xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp.

Bước đầu, chị được ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên - Trưởng Đơn nguyên Phụ khoa - Tuyến vú, Khoa Sản phụ khoa BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh - thăm khám và chỉ định phẫu thuật.

Theo bác sĩ Xuyên, do đặc điểm khối u và mức độ tổn thương, chị Thơ cần phẫu thuật triệt căn - cắt toàn bộ tuyến vú có khối u, kết hợp nạo vét hạch nách nhằm loại bỏ tổn thương và đánh giá mức độ lan rộng của bệnh.

“Trong điều trị ung thư vú, bài toán không chỉ là loại bỏ khối u mà còn phải kiểm soát nguy cơ biến chứng. Vì vậy, nhiều trường hợp cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa để quá trình điều trị được tính toán toàn diện và phù hợp”, ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên chia sẻ.

ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên trao đổi với chị Thơ về kết quả sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, chị Thơ tiếp tục được PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng khoa Ung bướu, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh - hội chẩn kết quả sau mổ cùng bác sĩ Xuyên, từ đó xây dựng phương án hóa trị bổ trợ.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u của chị Thơ có cụ thể nội tiết dương tính (ER, PR dương tính), Her2 âm tính, chưa di căn hạch và chưa di căn xa - đây là yếu tố thuận lợi nhưng vẫn cần kiểm soát thêm nguy cơ tái phát.

Chị Thơ được chỉ định phác đồ gồm 8 chu kỳ hóa trị (4 chu kỳ AC và 4 chu kỳ Taxane), mỗi chu kỳ cách nhau 2 tuần, đồng thời kết hợp điều trị nội tiết, ức chế buồng trứng giúp giảm tác động của estrogen - một trong những yếu tố có thể thúc đẩy ung thư vú tái phát.

Đến nay, chị Thơ đã hoàn thành phác đồ hóa trị. Song song với đó, chị tiếp tục được hội chẩn cùng bác sĩ nội tiết để xây dựng kế hoạch và duy trì liệu pháp phù hợp.

Sau hơn một năm điều trị, sức khỏe chị Thơ dần ổn định, đáp ứng điều trị tốt. Qua các lần tái khám định kỳ, kết quả siêu âm tuyến vú, siêu âm Doppler tim đều không ghi nhận dấu hiệu bất thường. Chị ăn ngủ tốt, tinh thần cũng thoải mái, lạc quan hơn.

“Trong suốt hơn một năm qua, tôi luôn được các bác sĩ hỏi han, động viên và theo sát tình hình sức khỏe để điều chỉnh thuốc cho phù hợp, nhờ đó tôi vẫn có thể đi làm và sinh hoạt bình thường”, chị Thơ chia sẻ.

Sau hơn một năm điều trị, sức khỏe chị Thơ ổn định và có thể trở lại nhịp sống thường ngày.

Mô hình MDT trong điều trị ung thư vú

Trường hợp của chị Thơ là một ví dụ cho thấy vai trò của phối hợp đa chuyên khoa trong việc xây dựng và điều chỉnh phác đồ chăm sóc, điều trị phù hợp với từng người bệnh.

Dù là ca bệnh ung thư ở giai đoạn sớm hay đã di căn, mô hình MDT đều có thể được áp dụng với sự liên kết của nhiều chuyên khoa. Trong đó, bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh đánh giá mức độ tổn thương qua siêu âm, chụp chiếu, làm căn cứ cho chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị.

Dựa trên kết quả này, bác sĩ phẫu thuật lựa chọn và thực hiện phương án phù hợp. Bác sĩ Giải phẫu bệnh phân tích mô bệnh học, xác định đặc điểm ung thư để định hướng điều trị tiếp theo. Từ đó, bác sĩ Nội Ung bướu xây dựng phác đồ hóa trị hoặc các liệu pháp toàn thân phù hợp.

Điều dưỡng chuyên khoa đồng hành hỗ trợ tinh thần, theo dõi và chăm sóc người bệnh, kết hợp các phương pháp chăm sóc giảm nhẹ nhằm hạn chế tác dụng phụ và cải thiện chất lượng sống.

Các bác sĩ nhiều chuyên khoa cùng hội chẩn để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Mô hình MDT đang ngày càng trở thành xu hướng trong điều trị ung thư hiện đại. Theo khuyến cáo từ các tổ chức y khoa như Mạng lưới Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN), Hiệp hội Ung thư Nội khoa Châu Âu (ESMO) và Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), phối hợp đa chuyên khoa đóng vai trò quan trọng trong xây dựng phác đồ và điều trị ung thư hiệu quả.

Cập nhật theo những tiến bộ và chuẩn mực quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cũng áp dụng mô hình MDT thường quy trong điều trị ung thư và ghi nhận kết quả tích cực ở nhiều trường hợp. Nhờ đó, người bệnh có cơ hội tiếp cận một kế hoạch điều trị thống nhất, toàn diện và cá thể hóa, thay vì quyết định từ một chuyên khoa đơn lẻ.

Đằng sau mỗi phác đồ điều trị là sự phối hợp của cả một tập thể y bác sĩ - những người không chỉ cùng tìm ra hướng điều trị phù hợp mà còn đồng hành, tiếp thêm niềm tin và động lực để người bệnh vững vàng vượt qua bệnh tật.