Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam chào đón gần 1.300 tân sinh viên

(VTC News) -

Sáng 2/10, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức chương trình Chào tân sinh viên năm 2026 với chủ đề “Full Pin, Full Energy”, chào đón gần 1.300 sinh viên mới của ba ngành Y học cổ truyền, Y khoa và Dược học.

Chương trình được tổ chức trong ngày 2/10 với nhiều hoạt động dành cho sinh viên khóa mới, từ lễ khai mạc, giao lưu, trải nghiệm, tìm hiểu các câu lạc bộ, đội, nhóm đến các hoạt động tại “Trạm sạc thanh xuân” và đêm nhạc VUTM Concert 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, chào mừng các tân sinh viên chính thức trở thành thành viên của Học viện.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, các sinh viên đến từ nhiều địa phương, có hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau nhưng từ khi bước vào học viện sẽ cùng học tập, rèn luyện dưới một mái trường, hướng tới mục tiêu trở thành những người thầy thuốc có kiến thức, bản lĩnh nghề nghiệp và lòng nhân ái.

Chương trình Chào tân sinh viên năm 2026 do Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức với chủ đề “Full Pin, Full Energy”.

Giám đốc Học viện cho rằng lựa chọn Y khoa, Y học cổ truyền hay Dược học cũng là lựa chọn một con đường đặc thù, gắn với trách nhiệm của người làm nghề y và những giá trị về đạo làm thuốc được Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nhắc đến từ thế kỷ 18.

“Nghề y không chỉ cần kiến thức mà còn cần y đức. Không chỉ cần đôi tay vững vàng, người thầy thuốc còn cần một trái tim biết yêu thương, chia sẻ với người bệnh”, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nói.

Theo Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, năng lực chuyên môn là yêu cầu quan trọng nhưng người thầy thuốc cũng phải biết trân trọng sự sống, lắng nghe và đặt sức khỏe, lợi ích của người bệnh lên hàng đầu.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc.

Từ những ngày đầu bước vào giảng đường, ông Huy đề nghị các tân sinh viên hình thành thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần cầu thị và ý thức trách nhiệm với ngành nghề đã lựa chọn.

Cũng tại lễ khai mạc, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam vinh danh ba thủ khoa tuyển sinh đại học năm 2026 của ba ngành Y học cổ truyền, Y khoa và Dược học.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam vinh danh ba thủ khoa tuyển sinh đại học năm 2026 của ba ngành Y học cổ truyền, Y khoa và Dược học.

Bên cạnh việc vinh danh thủ khoa, Học viện còn khen thưởng sinh viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học và trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tập tốt.

Trong đó, gia đình GS.TS.BS Hoàng Bảo Châu trao 5 suất học bổng, mỗi suất 6 triệu đồng cho sinh viên ngành Y học cổ truyền. Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tràng An trao 5 suất, mỗi suất 6 triệu đồng cho sinh viên ngành Y khoa.

Sau lễ khai mạc, các tân sinh viên tham gia nhiều hoạt động giao lưu và trải nghiệm tại Học viện. Các gian hàng của Đoàn Thanh niên, câu lạc bộ, đội, nhóm giới thiệu những hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ và tạo cơ hội để sinh viên khóa mới làm quen với môi trường học tập, gặp gỡ sinh viên các khóa trước.