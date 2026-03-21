Học viện Y - Dược học cổ truyền VN sẵn sàng cho kỳ thi đánh giá năng lực bác sĩ

Trong bối cảnh Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) chính thức quy định việc kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp phép, Việt Nam đang từng bước triển khai kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước đi mang tính đột phá trong chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực y tế. Kỳ thi dự kiến tổ chức lần đầu vào tháng 12/2027, áp dụng với 4 nhóm chức danh bác sĩ gồm: đa khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và răng hàm mặt .

Tại Hội nghị Sinh viên VUTM năm học 2025 - 2026, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, thành viên Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Y học cổ truyền, Ban Xây dựng bộ công cụ nhấn mạnh, kỳ thi này sẽ tập trung đánh giá toàn diện năng lực hành nghề, không chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết mà đặc biệt nhấn mạnh khả năng tư duy lâm sàng, xử lý tình huống thực tế và ra quyết định trong môi trường khám chữa bệnh.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ đào tạo “nặng kiến thức” sang đào tạo “năng lực thực hành”, đồng thời là cơ chế đánh giá công bằng, khách quan đối với tất cả sinh viên y khoa trên phạm vi toàn quốc.

Theo TS. Phạm Thái Hưng, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Trưởng Khoa Y Lâm sàng, Trưởng chương trình ngành Y khoa, sau khi xây dựng các vấn đề chuyên môn cốt lõi, dự kiến kỳ thi thử sẽ được tổ chức vào tháng 8/2026 như một bước “tập dượt” quan trọng cho sinh viên Học viện.

Ở góc độ quản lý chất lượng, cô Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phó Phòng Quản lý chất lượng đào tạo cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực không chỉ là áp lực đối với sinh viên mà còn là động lực buộc các cơ sở đào tạo phải rà soát toàn diện chương trình, chuẩn hóa đầu ra, tăng cường thực hành và đổi mới phương pháp giảng dạy. Đây cũng là cơ hội để nâng cao tính minh bạch và chuẩn hóa trong toàn bộ hệ thống đào tạo y khoa.

Chia sẻ tại Hội nghị, BGĐ cho biết bên cạnh đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Học viện tại xã Kiều Phú,TP Hà Nội, giảng đường hiện tại của Học viện cũng đang đẩy mạnh đầu tư đáng kể cho nhiều hạng mục cơ sở vật chất, tập trung nâng cấp giảng đường, hệ thống phòng thực hành, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và thi trên máy tính. Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên như thư viện, phòng thí nghiệm, không gian học tập cũng được cải thiện, nhằm tạo môi trường học tập hiện đại, thuận lợi và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý đào tạo theo hướng số hóa, minh bạch và đồng bộ; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận với xu hướng phát triển của y học hiện đại.

Với những bước chuẩn bị chủ động và toàn diện, Học viện Y - Dược cổ truyền Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu giúp sinh viên vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ năm 2027, mà còn đào tạo đội ngũ bác sĩ có năng lực thực chất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành y và từng bước hội nhập với tiêu chuẩn quốc tế.