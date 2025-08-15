Hoàng Thùy Linh và 'người tình tin đồn' Đen Vâu giàu có thế nào?

(VTC News) -

Những năm qua, tin đồn Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu "về chung một nhà" liên tục xuất hiện. Thậm chí, nữ ca sĩ còn dính nghi vấn sinh con cho nam rapper. Mặc dù vậy, cả hai vẫn quyết định chọn cách giữ im lặng về mối quan hệ của mình.

Bên cạnh chuyện riêng tư này, khán giả cũng dồn sự chú ý vào khối tài sản khổng lồ cặp đôi này sở hữu.

Hoàng Thùy Linh sống trong penthouse, xây biệt thự ở quê

Bước chân vào nghệ thuật từ rất sớm, Hoàng Thùy Linh nhanh chóng trở thành một gương mặt được chú ý. Bước ngoặt quan trọng của giọng ca sinh năm 1988 chính là việc quyết định theo đuổi âm nhạc.

Sau nhiều năm làm nghề, cô là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ở độ tuổi U40, cô sở hữu biệt thự tiền tỷ, xế hộp hạng sang và nhiều món hàng hiệu đắt tiền.

Hoàng Thùy Linh sở hữu khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 37.

Từ năm 2014, nhiều thông tin cho rằng cát-xê của Hoàng Thùy Linh lên tới khoảng 70 đến 100 triệu đồng/show và thuộc hàng cao của showbiz. Năm 2019, Hoàng Thùy Linh gây bão mạng xã hội với dòng caption với giọng nửa đùa nửa thật: "Giờ cháu đã có hơn 200 tỷ rồi ạ!".

Hiện tại, Hoàng Thùy Linh sống trong căn penthouse với diện tích lên tới 400m2 tại TP.HCM. Căn nhà này của nữ ca sĩ thậm chí còn được định giá trên dưới 20 tỷ đồng. Cô còn có một căn hộ cao cấp tại Hà Nội.

Ngoài căn penthouse, cô còn tự tay xây dựng căn biệt thự cho đấng sinh thành ở Tam Đảo. Cơ ngơi tại quê nhà của nữ ca sĩ được ví như một điền trang, đồ sộ giữa vùng thôn quê, xung quanh có vườn rộng lớn. Được biết, Tam Đảo là quê nội của Hoàng Thùy Linh.

Cơ ngơi của nữ ca sĩ được thiết kế sang trọng và hiện đại.

Ngoài ra, Hoàng Thùy Linh cũng không ngần ngại đầu tư vào những chiếc xe hơi tiền tỷ để phục vụ cho cuộc sống và đi lại. Từ chiếc xe sang đầu tiên vào năm 2012 trị giá 2 tỷ đồng, đến chiếc xe hiện tại có giá trị hơn 4 tỷ đồng, cô luôn chọn lựa những mẫu xe hạng sang.

Hoàng Thùy Linh cũng được biết đến như tay chơi hàng hiệu thứ thiệt của showbiz Việt. Nữ ca sĩ có bộ sưu tập quần áo, váy, giày dép, túi xách đến từ các thương hiệu đình đám. Mỗi lần xuất hiện, giọng ca "See tình" lại gây chú ý với những món đồ đắt tiền, có món ước chừng lên tới hàng tỷ đồng.

Đen Vâu được mệnh danh là "đại gia ngầm" của showbiz Việt

Xuất phát là một anh công nhân dọn rác ở Quảng Ninh, Đen Vâu có bước ngoặt khi chuyển sang âm nhạc. Sau nhiều năm làm việc và cống hiến cho nghề, Đen Vâu đạt nhiều thành công.

Dù rất giản dị nhưng Đen Vâu được biết đến là đại gia ngầm showbiz cùng nhiều hợp đồng khủng. Trong đó, rapper trở thành nhân vật quảng cáo cho nhãn hàng như xe máy và nước giải khát. Những MV vượt mốc trăm triệu view gần đây nhất của Đen như Mang tiền về cho mẹ, Đi về nhà, Bài này chill phết,... đều là những sản phẩm âm nhạc hợp tác cùng các nhãn hàng.

Năm 2023, Đen Vâu còn là nhân vật showbiz được một ngân hàng thuộc top lớn hàng đầu mời làm quảng cáo. Số tiền mà anh nhận được chắc chắn không hề nhỏ một chút nào.

Đen Vâu là "đại gia ngầm" của showbiz Việt.

Ngoài ra, nam rapper cũng nằm trong top những nghệ sĩ có lượng view thu nhập khủng trên YouTube. Theo trang thống kê SocialBlade, kênh YouTube của Đen Vâu có thể kiếm được từ 4.600 USD (hơn 106 triệu đồng) đến 73.900 USD (hơn 1,7 tỷ đồng) mỗi tháng.

Trước đó, Đen Vâu từng tiết lộ anh đa phần làm nhạc vì thích vì việc quan tâm doanh thu sẽ làm hạn chế sự sáng tạo. "Về những con số tôi thường nhờ các bạn có kiến thức hỗ trợ. Nếu tính view thì view Đen Vâu đâu bằng ai, sản phẩm ra ít hơn nhiều nên không thể nói thu nhập “khủng” được”, anh tâm sự.

Có thể thấy, nếu Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu thực sự "về chung nhà" thì họ không chỉ là một trong các cặp đôi đẹp nhất showbiz mà còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.