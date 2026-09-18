Hoài Lâm cưới Ngọc Trinh ngày 6/10

Hoài Lâm và vợ là Ngọc Trinh đã hoàn tất những khâu cuối cùng cho hôn lễ diễn ra tại Vĩnh Long. Những ngày qua, vợ chồng nam ca sĩ gửi thiệp mời tới người thân, đồng nghiệp, bạn bè hai bên.

Giọng ca Hoa nở không màu tổ chức hôn lễ trưa 6/10 tại nhà riêng ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Trên mạng xã hội, những ngày qua, nhiều đồng nghiệp, bạn bè chia sẻ hình ảnh thiệp cưới của cặp đôi và gửi lời chúc phúc tới Hoài Lâm - Ngọc Trinh.

Vợ của Hoài Lâm là Ngọc Trinh, kém anh 9 tuổi. (Ảnh: FBNV)

Một ngày trước, Hoài Lâm chia sẻ hình ảnh cầu hôn người bạn đời. Anh chia sẻ: “Anh đã cố gắng để em hiểu anh. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em. Hãy kiên nhẫn và cho cái tôi của anh được đi đến đỉnh điểm. Anh sẽ quay đầu và làm lại bằng tấm lòng cao cả. Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa”.

Vợ của Hoài Lâm sinh năm 2004, hiện kinh doanh online. Cô cùng quê với nam ca sĩ. Ngọc Trinh có vẻ ngoài ưa nhìn, tươi tắn. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh không chia sẻ nhiều hình ảnh bên bạn trai.

Cả hai hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định về chung một nhà.

Thời gian qua, Hoài Lâm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Anh phát hành các sản phẩm âm nhạc mới và đi diễn khá đều đặn ở nhiều sân khấu, phòng trà.

Hồi tháng 4, ca sĩ trở lại với ca khúc Mai này em có về không. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa nam ca sĩ và Nguyễn Minh Cường - bộ đôi từng tạo nên dấu ấn với bản hit Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi.

Đáng tiếc, nhìn vào lượt xem của Mai này em có về không và độ thảo luận, chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy bộ đôi đã gặp khó khăn trong việc lặp lại thành tích năm nào của Hoa nở không màu hay Buồn làm chi em ơi.

Vào tháng 11/2024, Hoài Lâm từng thông báo lấy nghệ danh mới là Tuấn Lộc. Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi vẫn đi hát bình thường, chỉ là Tuấn Lộc hát thôi”. Hoài Lâm cho biết từ thời điểm đó, anh muốn sử dụng tên thật để đi diễn. Hồi tháng 7, Hoài Lâm thay đổi ảnh bìa và ảnh đại diện trang cá nhân thành tấm hình có dòng chữ: “Tlam”. Cùng lúc, anh chia sẻ một đường link sản phẩm mới. Tên bài hát là Ký ức và người thể hiện được giới thiệu là Tlam.