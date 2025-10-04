Như Quỳnh nói gì khi mời Hoài Lâm trở lại hát trong liveshow?

(VTC News) -

Sau thành công của 3 liveshow trước, ca sĩ Như Quỳnh tiếp tục trở lại với đại nhạc hội có tên Hương sắc giai nhân. Đêm nhạc sẽ có sự tham gia của nhiều cái tên đình đám như danh ca Hương Lan, Họa Mi, nghệ sĩ hài Hoài Tâm, Hồ Văn Cường, Hoài Lâm, Mai Thiên Vân...

Show diễn cũng đánh dấu sự trở lại của Hoài Lâm sau một thời gian vắng bóng trên sân khấu. Trước đó, cả hai đã có dịp cùng như song ca trong liveshow của Như Quỳnh vào năm 2003.

Nói về Hoài Lâm, ca sĩ Như Quỳnh bày tỏ vui mừng vì thời gian qua đàn em tích cực trở lại qua các dự án nhạc, phim ảnh.

"Không có người nghệ sĩ nào muốn ngừng nghỉ trong nghệ thuật. Ai cũng có giai đoạn thăng trầm, tôi cũng thế. Với Hoài Lâm, tôi mừng vì em đã trở lại và chúng ta nên chúc mừng cho em ấy", Như Quỳnh chia sẻ.

Như Quỳnh tiết lộ Hoài Lâm sẽ hát các bài hát kinh điển và có nhiều tiết mục nổi bật trong show.

Như Quỳnh vui khi thấy Hoài Lâm tích cực trở lại với nghệ thuật.

Ở tuổi 55, Như Quỳnh vẫn được khen ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Như Quỳnh cũng gìn giữ giọng hát, sức khỏe trước đêm diễn quan trọng. Ca sĩ tự nhận xét ngày trẻ giọng hát mình bay bổng, thánh thót, còn hiện tại dày và có độ trầm hơn.

Theo năm tháng, giọng hát, cột hơi ca sĩ không được như xưa, song bù lại có trải nghiệm và cảm xúc hơn.

Nữ ca sĩ cho biết thời gian qua tích cực theo dõi các show Chị đẹp, Anh trai và tự thấy đi lùi, đang dần bị bỏ lại phía sau. Bởi lẽ đó, chị nỗ lực thay đổi trong âm nhạc, kết hợp giữa cái cũ, cái mới để mang đến sự thú vị cho người xem.

Trong liveshow, chị sẽ có nhiều tiết mục được dàn dựng hướng tới khán giả trẻ gen Z. Như Quỳnh cũng đã gửi lời mời đến 1 số "anh tài" góp mặt, trong đó ca sĩ Thanh Duy đã nhận lời.

"Tôi đang suy nghĩ rất nhiều về việc dàn dựng. Các tiết mục đều có nhảy, múa nên có nhiều việc phải làm, sàng lọc lại. Ban nhạc cũng cần có thời gian chuẩn bị”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Nhan sắc trẻ đẹp của Như Quỳnh ở tuổi 55.

Bên cạnh đại nhạc hội, Như Quỳnh cũng cho biết sẽ phát hành đĩa than với những ca khúc nhạc xuân tuyển chọn. Giọng ca “Người tình mùa đông” quyết định làm album nhạc xuân vì những giai điệu rộn ràng, tràn đầy cảm xúc luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp Tết.

Ngoài ra, chị cũng tiết lộ sẽ thực hiện bộ ảnh lịch dành tặng khán giả như một kỷ niệm lưu giữ hình ảnh xinh đẹp của bản thân.

Đại nhạc hội với chủ đề Hương sắc giai nhân, mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp cả thanh lẫn sắc vượt thời gian của người phụ nữ. Ca sĩ Như Quỳnh tiết lộ đây không chỉ là chương trình âm nhạc mà còn là sự kiện âm nhạc thường niên để tạo ra sân chơi cho nhiều thế hệ nghệ sĩ hội ngộ.

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 27/12 tại Nhà hát Hoà bình, TP.HCM.