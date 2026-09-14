Cuộc sống của Cindy Lư sau 6 năm ly hôn Hoài Lâm

(VTC News) -

Sau thời gian sống kín tiếng, ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ hé lộ sắp đám cưới với bạn gái kém 9 tuổi. Đây cũng là lần đầu anh công khai việc kết hôn sau 6 năm ly hôn vợ cũ.

Trước khi tái hôn, Hoài Lâm từng có mối quan hệ vợ chồng với Cindy Lư (tên thật Lư Hoàng Bảo Ngọc). Cả hai công khai chuyện kết hôn và có 2 con vào năm 2018. Trước đó họ có khoảng thời gian 10 năm đồng hành. Thời điểm ấy, nam ca sĩ khẳng định anh sẽ làm việc chăm chỉ để lo cho vợ con.

Năm 2020, cặp đôi bất ngờ công khai chuyện đã ly hôn. Thông tin này từng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Hoài Lâm và vợ cũ Cindy Lư.

Thởi điểm đó, Cindy Lư nhắn nhủ mong chồng cũ trưởng thành hơn, sống vui vẻ, an yên và cố gắng đừng phạm sai lầm: “Anh hãy biết rõ mình muốn gì, đừng để loay hoay với cuộc sống mãi không có hồi kết”. Cô cũng khẳng định mình không phải là nguyên nhân khiến Hoài Lâm bỏ bê sự nghiệp, sa sút tinh thần và thay đổi hoàn toàn tính cách như những lời đồn đại.

Sau khi ly hôn một thời gian, Cindy Lư công khai hẹn hò với rapper Đạt G. Tuy nhiên tháng 12/2021, cặp đôi thông báo đã chia tay. Song đến tháng 11/2023, Cindy Lư và Đạt G lần nữa xác nhận chuyện yêu đương sau thời gian âm thầm hàn gắn.

Đạt G nói anh trân quý mối tình với Cindy Lư vì nó giúp anh trưởng thành hơn. Thời điểm quen cô, anh học cách đối xử tốt với người yêu, giúp cô trong công việc, cuộc sống thường ngày và hết lòng bảo vệ cô. Cũng nhờ mối tình ấy, Đạt G được sống trong những xúc cảm đẹp.

Cindy Lư tái hôn với rapper Đạt G vào tháng 7/2025.

Tháng 7/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới sau 5 năm hẹn hò. Ngày vui của bộ đôi diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt đình đám đến chung vui.

Sau khi về chung nhà, Đạt G không ngần ngại khẳng định anh yêu thương các bé như con ruột. Anh chủ động đưa đón con đi học, cùng vợ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Những hình ảnh gia đình bốn người quây quần bên nhau, cùng đi du lịch hay tổ chức sinh nhật cho các con thường xuyên được Cindy Lư chia sẻ, nhận về nhiều lời khen ngợi.

Về phía Cindy, cô cho biết điều khiến cô quyết định tái hôn không phải là danh tiếng hay vật chất, mà là cảm giác an toàn. Với cô, Đạt G là người đàn ông đủ chín chắn, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gia đình và đặt hạnh phúc của vợ con lên hàng đầu. Cindy từng chia sẻ trên báo chí rằng, sau những tổn thương, cô học được cách trân trọng hiện tại và không để quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc mới.

Cindy Lư có cuộc sống hạnh phúc bên Đạt G.

Ở tuổi 30, Cindy Lư có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Cô tập trung cho việc kinh doanh và xây dựng tổ ấm. Trên mạng xã hội, vợ cũ Hoài Lâm thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp cùng chồng con xem phim hay những chuyến du lịch. Chính điều này cũng khiến cho Cindy Lư được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ.

Trong khi đó, Đạt G nhiều lần công khai bày tỏ sự trân trọng với vợ. Nam ca sĩ cho biết, chính Cindy Lư đã giúp anh học cách yêu thương, sống trách nhiệm và trưởng thành hơn. Việc trở thành người chồng, người cha đúng nghĩa là động lực để anh thay đổi, tiết chế bản thân và hướng đến cuộc sống tích cực.

Về chuyện có con chung, Đạt G từng nói đã bàn bạc với Cindy Lư. Họ dự định đợi đến khi các con riêng của cô (bé Gà và bé Cún) học xong cấp 1 mới nghĩ đến việc có thêm thành viên mới trong gia đình.