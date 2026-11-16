Á hậu Thảo Nhi Lê nhận lời cầu hôn của bạn trai doanh nhân Pháp

(VTC News) -

Mới đây, Á hậu Thảo Nhi Lê đăng tải video ghi lại khoảnh khắc nhận lời cầu hôn của bạn trai người Pháp Romain Leclef. Hình ảnh người đẹp đồng ý trước lời ngỏ ý của bạn trai nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Á hậu Thảo Nhi Lê được bạn trai người Pháp cầu hôn.

Trước đó, cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2025. Kể từ đó, Thảo Nhi Lê và Romain thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các buổi tiệc, sự kiện cũng như những chuyến du lịch ở Pháp, Nhật Bản và Australia.

Bạn trai của Á hậu là doanh nhân thuộc thế hệ 8X, xuất thân trong gia tộc có gần 200 năm kinh doanh nước hoa tại Pháp. Romain Leclef hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình.

Romain Leclef là doanh nhân người Pháp, có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Anh từng tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại Đại học Công nghệ Compiègne năm 2010, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ tại trường kinh doanh HEC Paris năm 2013.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, Romain còn có nền tảng gia đình gắn với ngành công nghiệp nước hoa. Anh là người kế thừa đời thứ 7 của gia tộc có truyền thống gần 200 năm làm việc với hương liệu tại Pháp.

Cuối năm 2023, Romain và Thảo Nhi Lê tình cờ gặp nhau tại một sự kiện ở TP.HCM. Ban đầu, cả hai chỉ là đối tác công việc. Romain phụ trách các hoạt động vận hành, sản xuất và pháp lý, trong khi Thảo Nhi đảm nhận phần sáng tạo, xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Sau đó, họ cùng phát triển thương hiệu nước hoa Nïmaï, lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác nước hoa Pháp. Tháng 10/2024, cả hai từng xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam, kêu gọi đầu tư 100.000 USD cho dự án nhưng không nhận được sự đồng ý từ các nhà đầu tư.

Trong một cuộc phỏng vấn, Thảo Nhi cho biết Romain là người có nhiều kinh nghiệm trong ngành nước hoa, giúp cô học hỏi về cách xây dựng hệ thống, quản lý nhân sự và vận hành doanh nghiệp.

Á hậu Thảo Nhi và bạn trai.

Mối quan hệ của cả hai dần chuyển từ đối tác sang tình yêu. Theo chia sẻ của Á hậu, họ không yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên mà xây dựng tình cảm dựa trên sự tôn trọng, niềm tin và những hành động quan tâm hàng ngày. Thảo Nhi từng nhận xét bạn trai là người chu đáo, điềm tĩnh, hài hước và luôn ủng hộ cô trong công việc lẫn cuộc sống.

Trước khi chia sẻ khoảnh khắc nhận lời cầu hôn mới đây, Thảo Nhi Lê từng tiết lộ chuyện được bạn trai ngỏ lời kết hôn nhưng chưa đồng ý. Thời điểm đó, cô cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân.

Thảo Nhi cho rằng khi ấy, hai người mới tìm hiểu nhau, trong khi công việc kinh doanh của cô chưa thực sự ổn định. Người đẹp cũng muốn dành thời gian phát triển sự nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994 tại Đức, là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô từng được biết đến với vai trò fashionista, sở hữu phong cách thời trang cá tính và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, làm đẹp.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu, người đẹp tiếp tục phát triển thương hiệu riêng, tham gia các sự kiện thời trang và hoạt động giải trí. Cô cũng từng góp mặt trong chương trình Đảo thiên đường với vai trò thành viên ban bình luận.