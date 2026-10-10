Hoa hậu Quỳnh Anh tái xuất sàn diễn sau đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

Chỉ sau 1 tuần đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Hoa hậu Quỳnh Anh đã nhanh chóng trở lại sàn diễn thời trang với vị trí vedette.
Hoa hậu Quỳnh Anh diện váy cưới lộng lẫy trên sàn diễn.
Cuối chương trình, NTK Phương Linh được trao giải The Couture Icon (Biểu tượng thời trang cao cấp), trong khi Nguyễn Phúc Tuấn nhận giải The Emerging Icon (Biểu tượng thời trang bứt phá). Danh hiệu ghi nhận dấu ấn sáng tạo của hai nhà thiết kế tại Couture Show.
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