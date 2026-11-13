Hai đại diện Việt Nam thi MGI All Stars mùa 2 là ai?

Hà Tâm Như là đại diện Việt Nam đầu tiên được xác nhận tham gia MGI All Stars mùa 2. Thông tin này nhanh chóng được nhiều fan sắc đẹp chú ý sau khi Ngô Bảo Ngọc rút lui. Bức ảnh công bố của người đẹp hiện thu hút gần 76 nghìn lượt yêu thích trên fanpage cuộc thi.

Hà Tâm Như (tên thật là Hà Minh Vương) sinh năm 1998, quê Vĩnh Long. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m8, số đo ba vòng 84-64-90 cm và từng làm huấn luyện viên thể hình.

Năm 2025, cô đăng quang Miss International Queen Vietnam và được đại diện Việt Nam tham gia Miss International Queen 2025 tại Thái Lan. Tại cuộc thi này, người đẹp chuyển giới giành danh hiệu Á hậu 2.

Quyết định đến với MGI All Stars, Hà Tâm Như cho biết mong muốn lớn nhất vẫn là được một lần đứng trên sân khấu quốc tế, trải nghiệm một cuộc thi có quy mô lớn và thể hiện bản thân. Cô cũng khẳng định sẽ cảm thấy tự hào, vui mừng nếu bất kỳ đại diện Việt Nam nào đạt thành tích cao.

“Tôi luôn tin rằng việc có nhiều đại diện cùng tham gia một sân chơi không đồng nghĩa với việc chúng ta phải xem nhau là đối thủ. Một bầu trời có thật nhiều vì sao vẫn có thể cùng nhau thắp sáng những ước mơ”, người đẹp chia sẻ.

Sau Hà Tâm Như, người đẹp Bùi Lý Thiên Hương là đại diện thứ hai của Việt Nam được xác nhận tham dự MGI All Stars mùa 2. Người đẹp được nhiều fan sắc đẹp ủng hộ khi trở lại đấu trường nhan sắc.

Bùi Lý Thiên Hương sinh năm 1996, quê An Giang, sở hữu chiều cao 1m74. Năm 2018, Thiên Hương đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018 (Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu).

Sau đó, người đẹp liên tiếp gây dấu ấn tại nhiều cuộc thi sắc đẹp như top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022; top 10 Miss Grand Vietnam 2022, đồng thời thắng giải “Best in Swimsuit”; top 15 Miss Grand Vietnam 2024 và giành giải phụ “Trang phục dạ hội đẹp nhất”. Năm 2025, cô giành Á hậu 1 Miss Earth Vietnam.

Bên cạnh các cuộc thi sắc đẹp, Thiên Hương còn tham gia diễn xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Từ năm 2017, cô cũng duy trì các dự án thiện nguyện cá nhân với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực.

Chia sẻ về việc ghi danh tại MGI All Stars mùa 2, Thiên Hương cho biết trên cùng một sân khấu có những con người Việt Nam mang màu sắc văn hóa vùng miền khác nhau, nhưng cùng một màu cờ sắc áo lan tỏa đến bạn bè quốc tế là một niềm vinh hạnh.

“Đó không phải là sự cạnh tranh, mà chúng ta là những mảnh ghép hoàn hảo, cùng tỏa sáng để Việt Nam được nhắc đến nhiều lần trên đấu trường quốc tế”, người đẹp tâm sự.

Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) là phiên bản đặc biệt của Miss Grand International. Cuộc thi quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế tại nhiều cuộc thi khác nhau, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn hay có con.

Tháng 5/2026, Hương Giang là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại mùa đầu tiên của cuộc thi. Với sức hút từ truyền thông, cô xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2.

Cuộc thi MGI All Stars mùa 2 sẽ bắt đầu từ ngày 26/11. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào 12/12 tại Thái Lan.