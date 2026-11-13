Hai đại diện Việt Nam thi MGI All Stars mùa 2 là ai?

Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) là phiên bản đặc biệt của Miss Grand International. Cuộc thi quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế tại nhiều cuộc thi khác nhau, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn hay có con.
Tháng 5/2026, Hương Giang là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại mùa đầu tiên của cuộc thi. Với sức hút từ truyền thông, cô xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2.
Cuộc thi MGI All Stars mùa 2 sẽ bắt đầu từ ngày 26/11. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào 12/12 tại Thái Lan.
Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ
Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 cho phép thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ tham gia, với độ tuổi dự thi từ 17 đến 35.
Hoa hậu Việt Nam đầu tiên giờ ra sao?
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1988, người đẹp này nhanh chóng trở thành cái tên được công chúng yêu mến không chỉ nhan sắc mà còn bởi học vấn ấn tượng.
Hoa hậu Việt từng thi trượt đại học, giờ nhận bằng thạc sĩ ở tuổi 31
Ở tuổi 31, nàng hậu gây chú ý khi nhận bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường đại học Công nghệ TP.HCM với điểm bảo vệ luận văn cao nhất hội đồng.
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 là Hoa khôi Ngoại thương, từng đoạt giải quốc gia
Á hậu Lê Phương Nghi có nhan sắc thanh tú, chiều cao 1,72m, từng là Hoa khôi ĐH Ngoại thương và giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.
Á hậu Khánh Linh kể phút lo sợ sau cú ngã ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
Sau cú ngã trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh thừa nhận cô rất run, lo sự cố ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi.
Hoa hậu Việt Nam 2026 nói gì về tranh cãi nhan sắc, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ?
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang lên tiếng về ý kiến trái chiều xoay quanh nhan sắc và chia sẻ quan điểm về việc phẫu thuật thẩm mỹ.
Bình luận