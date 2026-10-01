Hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài với mức cao nhất

(VTC News) -

Chiều 1/10, trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ về những chính sách của Việt Nam trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định: Việt Nam luôn nỗ lực và có các chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thực hiện bảo đảm quyền này ở mức độ cao nhất.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Theo bà Phạm Thu Hằng, bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam luôn phối hợp với các cơ quan đối tác liên quan của các nước để có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Các cơ quan cũng tham gia các cuộc trao đổi để làm rõ chính sách, quy định của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh ở Việt Nam.

“Đối với việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở bên ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn làm việc với cơ quan sở tại, tìm hiểu thông tin liên quan quy định pháp luật để cập nhật cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam, nhằm bảo đảm cao nhất việc tuân thủ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”, Người phát ngôn nói.