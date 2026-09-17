HLV Park Hang Seo: 'Giờ tôi hiểu tại sao đội tuyển Thái Lan liên tục thua Việt Nam'

(VTC News) -

“Giờ tôi đã hiểu tại sao đội tuyển quốc gia Thái Lan lại liên tục thua Việt Nam trong thời gian gần đây. Đó là lỗi của trọng tài. Đó là lý do tại sao bóng đá Thái Lan chưa phát triển được nhiều”, tờ Ball Thai dẫn phát biểu của huấn luyện viên Park Hang Seo sau trận đấu giữa Kanchanaburi FC và Nakhon Pathom United.

Phát biểu của nhà cầm quân người Hàn Quốc đến trong hoàn cảnh Kanchanaburi FC - đội bóng ông dẫn dắt chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân khách tại vòng 3 Thai League 2. Ông Park đặt ra nhiều câu hỏi về tiêu chuẩn của các trọng tài và đây là nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan chưa thể phát triển hết khả năng.

Huấn luyện viên Park Hang Seo tại câu lạc bộ Kanchanaburi

Tình huống mà HLV Park Hang Seo không hài lòng chính là pha bóng mà Kanchanaburi để thủng lưới. Trọng tài công nhận bàn thắng khi 2 cầu thủ Nakhon Pathom United việt vị. Ông Park không đồng tình quyết định nói trên.

Ông Park Hang Seo được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng Kanchanaburi FC vào tháng 5/2026. Đội bóng này đặt mục tiêu thăng hạng Thai League 1. Nhìn chung, với sự đầu tư lực lượng cả ở băng ghế huấn luyện và nhân sự trên sân, đội bóng này có quyền mơ về kết quả tốt khi mùa giải kết thúc.

Họ đá 3 trận ở Thai League 2 và bất bại với 1 trận thắng và 2 trận hòa. Ở trận đấu tiếp theo, Kanchanaburi Power FC sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Mahasarakham FC.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên lọt vòng loại thứ ba World Cup. HLV Park Hang Seo còn giành được thành công rực rỡ ở U23 Việt Nam. Ông dẫn dắt học trò vào tới chung kết U23 châu Á 2018, cùng đội Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18, giành 2 huy chương vàng SEA Games (2019, 2021).

Ngoài đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo còn giành được thành công rực rỡ ở U23 Việt Nam. Ông dẫn dắt học trò vào tới chung kết U23 châu Á 2018, cùng đội Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18, giành 2 huy chương vàng SEA Games (2019, 2021).