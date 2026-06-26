HLV Nhật Bản tự tin thắng được Brazil

(VTC News) -

Sau trận hòa 1-1 với Thụy Điển vào thứ Năm (25/6), HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu đã đề cập đến việc chạm trán Brazil ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup 2026 trong buổi họp báo sau trận. Với sự tự tin nhưng vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ, chiến lược gia người Nhật đánh giá rất cao tuyển Brazil.

"Đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Họ là một đội bóng hoàn hảo, nhưng tôi tin rằng chúng tôi vẫn có cơ hội đánh bại họ để giành quyền vào vòng tiếp theo. Chúng tôi sẽ theo đuổi cơ hội đó và chuẩn bị thật tốt. Chúng tôi từng thắng Brazil trong một trận giao hữu. Có lẽ vì thế mà lần này họ sẽ càng quyết tâm hơn. Tôi rất mong chờ cuộc đối đầu này", HLV Moriyasu nói.

HLV Hajime Moriyasu tin rằng Nhật Bản có cơ hội đánh bại Brazil để giành quyền vào vòng tiếp theo. (Ảnh: Reuters)

Tại World Cup 2026, Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 ở trận ra quân, sau đó thắng Tunisia 4-0. HLV người Nhật cho rằng vị thế của đội tuyển Nhật Bản đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Theo ông, "Samurai Xanh" không còn là đối thủ dễ bị Brazil áp đảo như trước.

"Trước đây, Nhật Bản từng là đối thủ dễ chơi với Brazil. Nhưng ở trận giao hữu gần nhất, chúng tôi đã chứng minh rằng mình không còn là đội bóng dễ bị đánh bại. Đó là một bước tiến, một sự trưởng thành. Brazil là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới và chúng tôi rất tôn trọng họ, nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu. Chúng tôi cũng có cơ hội để giành chiến thắng", ông nói thêm.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng dành nhiều lời khen cho HLV Carlo Ancelotti và phong độ hiện tại của tuyển Brazil. "Tôi rất ngưỡng mộ Ancelotti với tư cách một huấn luyện viên. Ông ấy đã gặt hái rất nhiều thành công ở Champions League và vô địch tại năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Ông ấy thật phi thường. Tôi sẽ không bao giờ có thể đạt tới đẳng cấp như vậy. Giờ đây, ông ấy đang dẫn dắt Brazil, một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới, và đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng ông ấy đang làm rất tốt, điều đó cho thấy năng lực và bản lĩnh rất lớn".

Video: Nhật Bản hoà 1-1 Thuỵ Điển

Ở một diễn biến khác trong buổi họp báo, Moriyasu bất ngờ tiết lộ ông mong muốn được đối đầu với Argentina. "Tôi sẽ nhắm mắt lại và hy vọng ở đây không có phóng viên nào của các quốc gia khác. Nhưng nếu phải chọn, tôi sẽ nói Argentina. Họ là đương kim vô địch thế giới và vẫn đang chơi rất hay. Tôi xin lỗi Brazil nhé", HLV Moriyasu nói.

Ngày 26/6, đội tuyển Nhật Bản đấu với Thụy Điển ở lượt trận cuối bảng F World Cup 2026 trong bối cảnh chỉ cần hòa để cùng nhau giành quyền đi tiếp. Cả 2 đội cùng đạt mục tiêu với tỷ số 1-1, trong đó 2 bàn thắng chỉ cách nhau hơn 5 phút. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Nhật Bản gặp đội đầu bảng C là Brazil ở vòng 1/16.