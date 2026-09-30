HLV Kim Sang-sik đứt mạch 27 trận bất bại, ở Đông Nam Á chỉ thua Thái Lan

(VTC News) -

Video: Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2.

Tối 29/9, trên sân vận động Si Jalak Harupat (Indonesia), đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ hai của bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik thất bại trước đối thủ trong khu vực Đông Nam Á tại giải chính thức, lần thứ hai nếu tính cả giao hữu.

Cả 2 thất bại của ông Kim tại Đông Nam Á đều là những trận thua Thái Lan, diễn ra cách nhau 2 năm (tháng 9/2024 và tháng 9/2026).

Chuỗi trận bất bại của huấn luyện viên Kim Sang-sik trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam chính thức dừng ở con số 27. Các trận đấu này diễn ra ở quãng thời gian vòng loại World Cup 2026, FIFA Days, vòng loại Asian Cup 2027, 2 kỳ ASEAN Cup 2024 và 2026, FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hòa 4 trận trước Thái Lan, Ấn Độ, Singapore và Philippines. Ông thắng 23/27 trận đấu.

HLV Kim Sang-sik mất chuỗi trận bất bại.

Đáng chú ý, thất bại gần nhất của HLV Kim Sang-sik cũng chính là trận thua trước Thái Lan với tỉ số 1-2 ở giải giao hữu được tổ chức trên sân Mỹ Đình vào tháng 9/2024, giải này thuộc quãng thời gian FIFA Days. Ông Kim thua đội tuyển Nga, thua Thái Lan và bắt đầu hành trình bất bại bằng trận hòa 1-1 trước Ấn Độ.

Quay lại trận thua Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số trận đấu sau pha kiến tạo của Quế Ngọc Hải. Hai người ghi bàn cho Thái Lan là Suphanat Mueanta và Patrik Gustavsson. Đáng chú ý, cả 4 cầu thủ này đều không xuất hiện trong trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Suphanat chấn thương, Gustavsson không được triệu tập. Quế Ngọc Hải và Tiến Linh đã vắng mặt ở tuyển Việt Nam thời gian dài.

Ở chuyến làm khách trên sân của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam thua đậm chủ nhà nhưng được xử thắng khi Malaysia đã nhập tịch và sử dụng sai quy định 7 cầu thủ. Chuỗi trận bất bại của HLV Kim Sang-sik vì thế tiếp tục kéo dài.

Như vậy, đội bóng cuối cùng thắng được Việt Nam và cắt chuỗi bất bại 2 năm qua đều là đội tuyển Thái Lan. Trận thua tối 29/9 khiến đội tuyển Việt Nam hết cơ hội giành quyền vào chơi trận chung kết Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.