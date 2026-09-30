HLV Kim Sang-sik 'rất xấu hổ', nói thẳng lý do tuyển Việt Nam thua Thái Lan

(VTC News) -

Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son ảnh hưởng đến phương án tấn công, đồng thời nhận trách nhiệm sau thất bại trước Thái Lan.

Video: Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2.

“Nếu ở trên sân, Xuân Son có thể ghi bàn, nhưng đó chỉ là có thể thôi. Tôi vẫn cần phải thận trọng khi thiếu vắng Xuân Son và tiếp tục hướng tới trận gặp Pakistan. Các cầu thủ khác đều rất quan trọng và họ đang nỗ lực hết mình. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng, tôi cần phải tiếp tục suy tính kỹ lưỡng”, HLV Kim tiết lộ.

Xuân Son dính bị rách cơ đùi sau trong hiệp hai trận Việt Nam thắng Philippines 1-0. Tiền đạo này sau đó được xác định cần nghỉ thi đấu 1 tháng, qua đó không thể tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Việc mất một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công buộc HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh kế hoạch nhân sự cho những trận còn lại.

HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo sau trận đấu với Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Dù những thay đổi giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện thế trận, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn không thể tìm được bàn thắng. Nhà cầm quân 49 tuổi nhận toàn bộ trách nhiệm về kết quả.

“Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Tôi chuẩn bị các phương án chiến thuật khác nhau cho 2 hiệp của trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thật đáng tiếc đối với chúng tôi. Giải đấu chưa kết thúc, còn vài trận nữa để quyết định, hãy cùng chờ kết quả trận gặp Pakistan sắp tới”.

Phân tích về thất bại trước Thái Lan, HLV Kim Sang-sik cho rằng đội tuyển Việt Nam gặp vấn đề trong hiệp một, đặc biệt ở khu vực trung tuyến. Ban huấn luyện vì thế thực hiện những điều chỉnh về con người và cách vận hành.

“Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở hiệp một, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Vì vậy, tôi đã điều chỉnh nhân sự và chiến thuật ở hàng tiền vệ. Họ đã thi đấu tốt và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi. Sang hiệp hai, nhận thấy Thái Lan bộc lộ sơ hở, chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận của hàng công theo hướng chi tiết và khác biệt hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi đã không ghi được bàn thắng. Tôi cảm thấy rất xấu hổ về điều đó. Mọi thứ được sắp đặt theo ý tưởng của tôi. Trách nhiệm cuối cùng của kết quả này là của tôi, của HLV trưởng”, HLV Kim Sang-sik nhận lỗi.

So với giải vô địch Đông Nam Á kết thúc vào cuối tháng 8, Thái Lan mang đến FIFA ASEAN Cup 2026 lực lượng được tăng cường đáng kể, đặc biệt ở tuyến giữa. Sự trở lại của hai tiền vệ giàu khả năng tạo đột biến Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat cùng tiền vệ phòng ngự Kritsada Kaman giúp HLV Anthony Hudson có thêm nhiều lựa chọn.

Ông Kim Sang-sik chỉ ra sự khác biệt về lực lượng tại FIFA ASEAN Cup, đồng thời cho rằng khâu chuẩn bị thực tế của đội tuyển Việt Nam còn thiếu sót.

“Không chỉ Thái Lan hay Malaysia mà cả những đội tuyển khác nữa đã không triệu tập lực lượng mạnh nhất của mình ở các giải đấu trước. Lần này, khi Thái Lan và các nước khác đều tung ra đội hình gồm những nhân tố xuất sắc nhất, chất lượng đội hình của họ đã được nâng cao đáng kể.

Đội tuyển Việt Nam đã thực hiện rất nhiều thay đổi trong đội hình. Tôi cũng muốn lưu ý rằng có lẽ khâu chuẩn bị thực tế của chúng ta còn hơi thiếu sót”, ông nhận định.