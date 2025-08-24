HLV bóng chuyền nữ Việt Nam: Gặp đội hạng 3 thế giới, thắng 1 hiệp cũng mừng

(VTC News) -

Tối 23/8 tại Phuket (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Ba Lan trong trận ra quân tại giải vô địch thế giới (FIVB Women's Volleyball World Championship) 2025. Dù vậy, đây là trận đấu thành công của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bởi đối thủ là đội bóng xếp hạng 3 thế giới.

"Các vận động viên rất mong chờ giải đấu này. Đây là lần đầu tiên bóng chuyền Việt Nam tham dự giải thế giới. Đó là niềm tự hào cho các vận động viên. Đấu với Ba Lan, thắng 1 hiệp cũng rất đáng mừng", huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu đầy cố gắng trước Ba Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây ra bất ngờ lớn trong hiệp đấu đầu tiên. Trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu ngang ngửa và bứt lên ở thời điểm quyết định, giành chiến thắng 25-23.

Ở các hiệp tiếp theo, khi đối thủ quen dần với nhịp chơi của đội tuyển Việt Nam, sự chênh lệch bắt đầu được thể hiện rõ ràng. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ làm khó được đối thủ ở một vài thời điểm của set 4. Đội tuyển Việt Nam cứu được 1 match point (điểm quyết định trận đấu) và rút ngắn tỷ số 22-24, nhưng không thể ngăn đối thủ đi đến chiến thắng.

"Qua trận đấu hôm nay, sự tự tin của các vận động viên tăng lên rất cao. Đội tuyển Ba Lan có thứ hạng cao, hàng chắn tốt nhưng các vận động viên Việt Nam không buông bỏ. Các em tự tin vào bản thân và hy vọng sẽ có những trận đấu tốt ở giải này cũng như trong tương lai", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói thêm.

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cho biết: "Chúng tôi rất vui khi có cơ hội được thi đấu với các đội bóng hàng đầu thế giới. Tôi và các đồng đội có sự phối hợp tốt và đã tận hưởng trận đấu này. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đế đây để học hỏi. Được thi đấu với các đối thủ mạnh giúp chúng tôi tích lũy thêm kinh nghiệm cho tương lai".

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với Đức - đội bóng xếp hạng 12 thế giới. Trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 25/8.