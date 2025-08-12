Trần Thị Thanh Thúy nhận vinh dự lớn sau chức vô địch SEA V.League

(VTC News) -

Theo bảng xếp hạng mới cập nhật của trang web Volleybox, Trần Thị Thanh Thúy đứng thứ 14 trong Top các VĐV bóng chuyền xuất sắc nhất thế giới năm 2025. Thanh Thúy là VĐV châu Á thứ 2 có mặt trong Top 20 VĐV xuất sắc nhất năm 2025 của Volleybox, sau Mengjie Wu (Trung Quốc).

Ở vị trí chủ công, Trần Thị Thanh Thúy đứng hạng 4 thế giới. Trong năm 2025, Trần Thị Thanh Thúy đã giành được những thành tích đáng nể. Cô vừa cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Thái Lan để lên ngôi vô địch ở chặng 2 của SEA V.League 2025. Trước đó ở chặng 1, Thanh Thúy và ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành vị trí á quân.

Ở AVC Nations Cup 2025, Thanh Thúy cùng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch. Đấy là lần thứ 3 liên tiếp, bóng chuyền nữ Việt Nam đăng quang ở đấu trường này.

Trần Thị Thanh Thúy vừa cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch chặng 2 của SEA V.League 2025

Tại AVC Champions League 2025 (giải vô địch các CLB nữ châu Á), Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An giành vị trí á quân cùng tấm vé dự giải vô địch các CLB nữ thế giới 2025.

Ngoài các giải thưởng tập thể, Thanh Thúy cũng được vinh danh với các danh hiệu cá nhân. Tại AVC Champions League 2025, Thanh Thúy nhận giải Đối chuyền xuất sắc nhất sau khi ghi 95 điểm. Ở AVC Nations Cup 2025, Thanh Thúy giành danh hiệu chủ công xuất sắc nhất sau khi ghi 67 điểm.

Do đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua ở các giải đấu lớn nên Trần Thị Thanh Thúy được cộng nhiều điểm theo dữ liệu của Volleybox. Trang web này lấy dữ liệu từ vị trí cán đích của đội bóng mà VĐV thi đấu cùng các giải thưởng cá nhân của VĐV đó. Chính vì vậy mà Trần Thị Thanh Thúy được xếp hạng cao. Trong khi đó, nhiều VĐV khác thi đấu ít giải, góp mặt ở các giải có độ khó cao như VNL nên cơ hội giành thứ hạng cao trên Volleybox bị hạn chế.

Ngoài Thanh Thúy, một VĐV khác là libero Khánh Đang đang xếp hạng 27 thế giới. Giống như Thanh Thúy, libero của VTV Bình Điền Long An thi đấu ở nhiều giải và nhận các giải thưởng cá nhân nên được xếp hạng cao.