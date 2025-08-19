Lý do thực sự khiến Bích Tuyền xin rời tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

(VTC News) -

“Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích vô địch vòng 2 SEA V.League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi”, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền mở đầu bài viết trên trang cá nhân tối 19/8.

Bích Tuyền xin rút khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vì quy định mới của FIVB.

Trước đó, trưa cùng ngày, Bích Tuyền gây bất ngờ khi xin rút khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngay trước thềm giải vô địch thế giới 2025, trong bối cảnh cô là tay đập chủ lực của đội nhà xuyên suốt thời gian qua.

“Tôi xin thông báo sẽ không tham dự giải vô địch thế giới sắp tới. Đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ Ban huấn luyện cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Lý do không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của vận động viên.

Với tôi, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tôi cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các vận động viên. Tôi tin rằng mọi vận động viên đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, tôi đã quyết định rút lui. Tôi sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới”, Bích Tuyền chia sẻ.

Có thể hiểu cho quyết định của Bích Tuyền ở thời điểm này, nhất là sau khi tuyển U21 Việt Nam gặp sự cố tại giải vô địch U21 thế giới. FIVB đã xoá tư cách thi đấu của một vận động viên và trừ điểm 4/5 trận đấu tại vòng bảng khiến U21 Việt Nam không thể tranh chấp ở vòng 1/8.

Trở lại với đội tuyển quốc gia, sau khi Bích Tuyền rút lui, trong tay HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn 13 cầu thủ là Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy. Theo lịch trình, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày mai (20/8) để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với tuyển nữ Đức, Ba Lan và Kenya.