Lịch thi đấu bóng chuyền nữ thế giới 2025 mới nhất

(VTC News) -

Giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra tại 4 thành phố của Thái Lan gồm Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai, Phuket từ 22/8 đến 7/9. Có 32 đội tuyển chia thành 8 bảng đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại giải. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng G cùng các đối thủ Ba Lan, Đức và Kenya. Cơ hội giành quyền đi tiếp của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không cao, bởi 2 đội bóng châu Âu đều rất mạnh (trong top 15 thế giới).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự giải thế giới.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ thế giới 2025

(Bảng G)

Ngày Giờ Trận đấu 23/8 17h Đức vs Kenya 20h30 Việt Nam vs Ba Lan 25/8 17h Đức vs Việt Nam 20h30 Ba Lan vs Kenya 27/8 17h Kenya vs Việt Nam 20h30 Ba Lan vs Đức

Xem trực tiếp giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 trên kênh nào?

Tính đến ngày khai mạc, chưa có đơn vị truyền hình nào tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng chuyền nữ thế giới (FIVB Women's Volleyball World Championship) 2025. Báo Điện tử VTC News cập nhật trực tiếp diễn biến, tỷ số mới nhất các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương;

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền;

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh;

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa;

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.