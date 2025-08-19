Bích Tuyền bất ngờ xin nghỉ, bóng chuyền nữ Việt Nam tổn thất ở giải thế giới

(VTC News) -

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải thế giới (FIVB Volleyball Women's World Championship 2025) không có tên Nguyễn Thị Bích Tuyền. Nữ vận động viên sinh năm 2000 xin rút lui vì lý do cá nhân, không tiết lộ cụ thể.

"Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tôn trọng quyết định của vận động viên. Chúng tôi khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng và luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho đội tuyển Quốc gia trong tương lai khi cô đã sẵn sàng", Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thông báo.

Bích Tuyền không tham dự giải thế giới cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Giải bóng chuyền nữ thế giới dự kiến diễn ra từ ngày 22/8 tại Thái Lan. Đây là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại giải đấu. Ngày mai, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn tuấn Kiệt sẽ lên đường sang Phuket, Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G, lần lượt đối đầu với các đội Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 22 thế giới). Chỉ có 2 đội đứng đầu bảng đấu giành quyền vào vòng tiếp theo. Cơ hội đi tiếp của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không được đánh giá cao.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ có 13 vận động viên tham dự giải thế giới. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không bổ sung vận động viên nào thay thế Bích Tuyền. Đối chuyền duy nhất còn lại của đội tuyển Việt Nam là Hoàng Thị Kiều Trinh.

Trước đây, khi Bích Tuyền vắng mặt, Kiều Trinh cũng được sử dụng thường xuyên. Dù vậy, trong thời gian gần đây, tay đập sinh năm 2001 không có phong độ tốt. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã tạo điều kiện cho Kiều Trinh lấy lại cảm giác thi đấu ở các trận giao hữu trước giải thế giới.

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương;

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền;

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh;

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa;

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.