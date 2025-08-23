Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Ba Lan hôm nay 23/8

Việt Nam vs Ba Lan (20h30 ngày 23/8)

Trong lần đầu tiên thi đấu tại giải thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh là Ba Lan. Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), Ba Lan đứng thứ ba - chỉ sau Italy và Brazil.

Đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 22, kém đối thủ tới 19 bậc. Điều này phản ánh chênh lệch rõ rệt giữa 2 đội tuyển. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và học trò rất khó tạo nên bất ngờ trước ứng viên vô địch của giải đấu, thậm chí giành chiến thắng 1 set cũng là thử thách không hề dễ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự giải thế giới.

Trình độ và kinh nghiệm thua kém đối thủ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng không có lực lượng tốt nhất tại giải đấu lần này. Tay đập chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui là tổn thất lớn đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ còn lại 1 vận động viên có sở trường đối chuyền là Hoàng Thị Kiều Trinh. Tuy nhiên, cô không có phong độ cao trong thời gian gần đây và khả năng tấn công so với Bích Tuyền có sự thua kém đáng kể.

Trong những trận đấu khó như thử thách trước mắt, vai trò của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy sẽ càng trở nên quan trọng hơn. Vận động viên đẳng cấp cao nhất của đội tuyển Việt Nam phải gánh vác trọng trách cả khi tấn công lẫn phòng ngự.