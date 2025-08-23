Bóng chuyền nữ Việt Nam tạo bất ngờ đầu tiên tại giải thế giới

(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ra dấu ấn đáng nhớ trong lần đầu tiên xuất hiện tại giải thế giới. Tuy nhiên, trước đối thủ xếp hạng 3 thế giới là Ba Lan, Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội không thể giành chiến thắng.

Bất ngờ lớn nhất mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ra trước đối thủ ở đẳng cấp vượt trội là màn trình diễn ở set đầu tiên. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chơi ngang ngửa với đối thủ, không để Ba Lan dẫn quá 3 điểm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên thắng hiệp đấu tại giải thế giới.

Không có Nguyễn Thị Bích Tuyền, Vi Thị Như Quỳnh đóng vai trò ghi điểm chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Chủ công mang áo số 16 ghi tới 20 điểm (nhiều thứ 2 trên sân), trong đó có 18 điểm tấn công và 1 pha phát bóng.

Cuối hiệp một, khi Ba Lan dẫn 23-21, Như Quỳnh và đồng đội ghi liền 4 điểm để lật ngược tình thế. Đây là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam có một set thắng tại giải đấu cấp độ cao nhất của thế giới.

Tuy nhiên, từ hiệp thứ hai, yếu tố bất ngờ không còn. Đội tuyển Ba Lan hiểu được cách chơi của các vận động viên Việt Nam và bắt đầu phô diễn đẳng cấp. Đội bóng hạng 3 thế giới thắng nhanh ở 2 hiệp tiếp theo (25-10, 25-12).

Ba Lan (áo trắng) thể hiện đẳng cấp vượt trội để giành chiến thắng sau khi thua set đầu tiên.

Magdalena Stysiak (29 điểm) và Agnieszka Korneluk (16 điểm) quá xuất sắc. Trong khi đó, ngoài Như Quỳnh, đội tuyển Việt Nam không có cây ghi điểm nào đạt hiệu suất cao. Trần Thị Thanh Thúy hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước hàng chắn có chiều cao rất tốt của đối thủ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam duy trì tinh thần quyết tâm và tiếp tục tạo ra khoảng thời gian đầy phấn khích cho các cổ động viên trong set 4. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn đối thủ tới 6-1 trước khi thua ngược 22-25.

Đội tuyển Việt Nam thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3 trước Ba Lan. Dù vậy, trận thua này không làm thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bị trừ điểm đáng kể trên bảng xếp hạng thế giới.

Việt Nam 1 25 10 12 22 Ba Lan 3 23 25 25 25