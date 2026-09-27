Hình ảnh cầu Nhật Tân sau khi tháo loạt biển báo khoảng cách vừa lắp

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, các biển báo này không được lắp đặt nhằm xử phạt tài xế. Mục đích chính của hệ thống là cảnh báo, hướng dẫn để người điều khiển phương tiện nhận biết khoảng cách một cách trực quan, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và giữ cự ly an toàn với xe phía trước.