Cầu Nhật Tân áp quy định giữ khoảng cách, 3 làn ô tô giới hạn 80km/h

(VTC News) -

Từ hôm nay (27/9), Hà Nội bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, trong đó điều chỉnh tốc độ ở làn ô tô sát dải phân cách và bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn giúp phương tiện duy trì khoảng cách an toàn. Phương án được áp dụng trong 6 tháng, đến hết 27/3/2027.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, làn ô tô sát dải phân cách giữa, tức làn số 1, được hạ tốc độ tối đa từ 90km/h xuống 80km/h ở cả hai chiều qua cầu.

Trong khi đó, hai làn ô tô còn lại gồm làn số 2 và số 3 tiếp tục giữ giới hạn tốc độ tối đa 80km/h. Riêng làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp vẫn giữ tốc độ tối đa 40km/h.

Cầu Nhật Tân được tổ chức 8 làn xe gồm 6 làn ô tô và 2 làn xe máy. (Ảnh: Minh Tuệ)

Cùng với việc điều chỉnh tốc độ, phương án mới yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành hệ thống biển báo và vạch sơn trên mặt đường, đồng thời duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước.

Hà Nội đã bổ sung vạch xác định khoảng cách xe, ký hiệu vạch 7.8, trên các làn ô tô theo cả hai chiều và bố trí biển báo khoảng cách.

Phương án tổ chức giao thông mới được triển khai sau khi Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khảo sát thực địa tại cầu Nhật Tân.

Mỗi vị trí trên thành cầu Nhật Tân có 5 biển báo thể hiện các mốc 0, 50, 100, 150 và 200m. Tương ứng với các biển báo là những vạch sơn trên mặt đường để tài xế ước lượng khoảng cách với xe phía trước. (Ảnh: Minh Tuệ)

Qua khảo sát, các đơn vị thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng, bổ sung hệ thống biển cảnh báo khoảng cách và điều chỉnh tốc độ trên từng làn xe. Mục tiêu là phòng ngừa tai nạn liên hoàn, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Trong thời gian thí điểm, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi tình hình giao thông để đánh giá phương án, kịp thời phát hiện những bất cập và đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết.