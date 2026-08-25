Hiệu trưởng 'đập bàn, ném cốc' không làm hiệu trưởng trường mới sau sắp xếp

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Yên Thắng cho biết tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và thành lập các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Theo các quyết định được công bố, sau sắp xếp, phường Yên Thắng thành lập 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Khánh Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Mai Sơn và Trường Tiểu học Khánh Thượng. Bà Nguyễn Thị Thủy được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng.

Trường Tiểu học Yên Thắng được thành lập trên cơ sở tách cấp tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Yên Bình để sáp nhập với Trường Tiểu học Yên Thắng. Bà Vũ Thị Hiền được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng; vị trí hiệu trưởng hiện chưa được bổ nhiệm.

Ở cấp THCS, Trường THCS Yên Thắng là trường THCS duy nhất trên địa bàn phường, do bà Trần Thị Luyến giữ chức hiệu trưởng.

Như vậy, sau khi sắp xếp, bà Lê Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng (cũ), không được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường mới. Bà Hà Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, cũng không được bổ nhiệm vào vị trí hiệu trưởng sau sắp xếp trường lớp trên địa bàn.

Bà Lê Thị Hà và bà Hà Thị Phương sẽ thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo nhà trường phân công.

Ảnh cắt từ video ghi lại cảnh nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc.

Trước đó, UBND phường Yên Thắng ban hành văn bản về việc báo cáo nội dung sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Mai Sơn vào ngày 15/10/2025. Để giải quyết thấu đáo vụ việc theo quy định, UBND phường Yên Thắng đang giao cho các phòng chức năng của phường tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.