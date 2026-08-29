Hiệu trưởng có thâm niên 20 năm làm quản lý xin rời ghế xuống giáo viên

Những ngày qua, thực hiện chủ trương sắp xếp trường học trên cả nước, không ít hiệu trưởng, hiệu phó đã tự nguyện xin làm giáo viên dù còn nhiều năm công tác.

Tại Đắk Lắk, một hiệu trưởng có thâm niên 20 năm làm quản lý đã tự nguyện xin làm giáo viên để thuận tiện cho công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Người vừa có đơn xin rời ghế hiệu trưởng là ông Nguyễn Tiến Trường (SN 1971) - Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Xuân (xã Hòa Phú).

Ông Nguyễn Tiến Trường (ngoài cùng bên trái) xin làm giáo viên sau 20 năm làm quản lý. (Ảnh: NVCC)

Theo đó, vào ngày 15/8, dù đã có 34 năm gắn bó với ngành giáo dục (trong đó hơn 20 năm làm cán bộ quản lý) và còn tới 7 năm công tác mới đến tuổi nghỉ hưu nhưng ông Trường có đơn xin thôi giữ chức vụ hiệu trưởng để chuyển sang làm giáo viên.

Đến ngày 20/8, UBND xã Hòa Phú đã ra quyết định đồng ý và chuyển ông Trường về làm giáo viên theo nguyện vọng cá nhân.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Trường cho biết, bản thân ông đã làm cán bộ quản lý từ năm 2006, khi viết đơn có nhiều bạn bè và người thân khuyên không nên rút lui. Dù vậy ông vẫn quyết định xin trở lại làm giáo viên mà không đưa ra bất kỳ đòi hỏi hay điều kiện nào cho bản thân.

Ông Trường thông tin, bản thân ông có chuyên môn môn Sinh học, trong suốt 20 năm làm cán bộ quản lý, ông vẫn trực tiếp đứng lớp giảng dạy thường xuyên. Chính vì vậy, việc trở lại bục giảng của ông diễn ra hoàn toàn thuận lợi và không gặp bất kỳ rào cản nào về mặt nghiệp vụ.

“Trải qua 34 năm công tác, tôi luôn nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ chung. Nay Đảng và Nhà nước có chủ trương nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, bản thân tôi tự nguyện xin thôi chức vụ để trở lại làm giáo viên. Điều này giúp địa phương thuận lợi hơn trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ...”, ông Trường chia sẻ thêm.

Trường THCS Hòa Xuân nơi ông Trường đang công tác. (Ảnh: Hải Dương)

Ông Đỗ Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú đánh giá ông Trường là một hiệu trưởng gương mẫu, tận tụy vì học trò và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chính nhờ sự tâm huyết đó, ông luôn nhận được sự quý mến, kính trọng từ đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

“Trong quá trình công tác, ông Trường đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, nhận nhiều giấy khen, bằng khen từ các cấp, ngành địa phương. Việc ông có đơn xin làm giáo viên không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự tự giác của một người đảng viên mà còn lan tỏa nét đẹp trong văn hóa ứng xử, vì lợi ích chung của ngành giáo dục trong giai đoạn đổi mới”, ông Hiếu nhìn nhận.

Trước đó, trong quá trình sắp xếp và sáp nhập trường học, hàng chục cán bộ quản lý tại Đắk Lắk đã tự nguyện nhường vị trí cho thế hệ kế cận. Đáng chú ý có nhiều thầy cô đang rất trẻ, có trình độ chuyên môn, quản lý và còn nhiều năm công tác.