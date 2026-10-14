  • logo
Xuất bản ngày 14/10/2026 02:07 PM
Xuất bản ngày 14/10/2026 02:07 PM

Cháy lớn trong khu công nghiệp ở Cà Mau

(VTC News) -

Một căn nhà cạnh xưởng sản xuất nước mắm trong Khu Công nghiệp Hòa Trung ở Cà Mau phát hỏa, khói bốc cao hàng chục mét.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News trưa 14/10, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng chữa cháy đã dập tắt đám cháy trong Khu Công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân.

Hiện trường hỏa hoạn. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Hiện trường hỏa hoạn. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Cụ thể, đám cháy xuất hiện tại căn nhà cạnh Nhà máy sản xuất nước mắm Đ.P., không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, người dân xã Lương Thế Trân nhìn thấy lửa bùng phát dữ dội và cột khói bốc cao hàng chục mét trong Khu Công nghiệp Hòa Trung. Khu vực cháy cạnh một nhà máy sản xuất nước mắm, có nhiều lao động đang làm việc. Đám cháy sau đó đã được dập tắt.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại của vụ hỏa hoạn.

DUY KHANG
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Cháy nhà ở TP.HCM, cụ bà 81 tuổi tử vong

Cháy nhà ở TP.HCM, cụ bà 81 tuổi tử vong

Đám cháy bùng phát tại khu vực để xe của căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội, TP.HCM, khiến cụ bà 81 tuổi tử vong khi được người thân hỗ trợ thoát hiểm.

Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Cháy nhà ở TP.HCM, cụ bà 81 tuổi tử vong

Cháy nhà ở TP.HCM, cụ bà 81 tuổi tử vong

Đám cháy bùng phát tại khu vực để xe của căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội, TP.HCM, khiến cụ bà 81 tuổi tử vong khi được người thân hỗ trợ thoát hiểm.

Xem thêm