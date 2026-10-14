Cháy lớn trong khu công nghiệp ở Cà Mau

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News trưa 14/10, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng chữa cháy đã dập tắt đám cháy trong Khu Công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân.

Hiện trường hỏa hoạn. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Cụ thể, đám cháy xuất hiện tại căn nhà cạnh Nhà máy sản xuất nước mắm Đ.P., không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, người dân xã Lương Thế Trân nhìn thấy lửa bùng phát dữ dội và cột khói bốc cao hàng chục mét trong Khu Công nghiệp Hòa Trung. Khu vực cháy cạnh một nhà máy sản xuất nước mắm, có nhiều lao động đang làm việc. Đám cháy sau đó đã được dập tắt.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại của vụ hỏa hoạn.