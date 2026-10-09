Cháy nhà ở TP.HCM, cụ bà 81 tuổi tử vong

(VTC News) -

Đến trưa 9/10, Công an phường Khánh Hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong trên đường Đoàn Văn Bơ.

Hiện trường vụ hoả hoạn lúc rạng sáng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 9/10, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực để xe ở tầng trệt căn nhà một trệt, một lầu.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khu vực này có nhiều phương tiện, trong đó có một xe máy điện mới mua vài tháng đang được cắm sạc qua đêm. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bén vào các tài sản xung quanh.

Phát hiện đám cháy khi đang ngủ, các thành viên trong gia đình hô hoán, tìm cách thoát nạn qua ban công sang nhà hàng xóm.

Trong quá trình thoát hiểm, người thân dìu cụ bà N.T.T. (81 tuổi) lên cầu thang. Tuy nhiên, cụ không may trượt ngã, dẫn đến tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp người dân tiếp cận hiện trường, phá cửa đưa hai xe máy ra ngoài và tổ chức dập lửa. Vụ cháy khiến khoảng ba xe máy cùng nhiều tài sản bên trong căn nhà bị hư hại nặng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê thiệt hại.