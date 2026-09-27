Cháy lớn tại công ty sản xuất gỗ sát khu dân cư ở Đồng Nai

Chiều 27/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ gỗ ở phường Trảng Bom, TP Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, hơn 15h cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 nhận tin báo cháy tại Công ty TNHH Hưng Dũng Phát, đóng tại khu phố Sông Trầu 2, phường Trảng Bom.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân và lực lượng tại chỗ đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong khu vực xảy ra cháy chứa nhiều gỗ pallet và vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Toàn cảnh hiện trường vụ cháy. (Ảnh: V.V)

Tại hiện trường, cột khói đen bao trùm khu vực, bốc cao hàng chục mét khiến mái nhà xưởng đổ sập. Công ty nằm xen kẽ trong khu dân cư nên nhiều hộ dân sống gần hiện trường lo ngại ngọn lửa sẽ cháy lan sang nhà ở và các công trình lân cận.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai điều động hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng chia thành nhiều mũi tiếp cận đám cháy, phun nước làm mát, khoanh vùng và ngăn không cho lửa lan rộng. Công an địa phương cũng tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác chữa cháy.

Khu vực xảy ra cháy. (Ảnh cắt clip)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Diện tích khu vực cháy khoảng 2.000m2, vật liệu cháy chủ yếu là gỗ pallet nên ngọn lửa lớn.

Đến gần 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.