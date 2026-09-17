Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình nâng cao kiến thức dinh dưỡng thể thao

(VTC News) -

Ngày 22/9/2026 tại Nhà Thi Đấu Phú Thọ, TP.HCM, Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) sẽ phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức Chương trình Huấn luyện Đặc biệt về Dinh dưỡng Thể thao với sự tham gia của chuyên gia quốc tế, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các vận động viên (VĐV) trong hành trình thi đấu quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 10.

Chương trình có chủ đề “Dinh dưỡng thể thao trong tập luyện, thi đấu và phục hồi”, với nội dung tập trung vào ba nhóm kiến thức chính: dinh dưỡng trước, trong và sau vận động; dinh dưỡng hỗ trợ quá trình phục hồi; và điều chỉnh dinh dưỡng phù hợp với từng môn thể thao, cường độ vận động và nhu cầu cá nhân.

Cập nhật kiến thức dinh dưỡng từ chuyên gia quốc tế

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình huấn luyện là sự góp mặt của Tiến sĩ Vipada Sae-Lao - Giám đốc Cấp cao phụ trách Đào tạo và Giáo dục Dinh dưỡng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thành viên Hội đồng Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife. Bà là chuyên gia trong việc xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu suất vận động cho các VĐV đỉnh cao.

Vào ngày 22/09/2026 tại TPHCM, Herbalife tổ chức buổi đào tạo nâng cao về dinh dưỡng và hiệu suất thể thao với chủ đề “Dinh dưỡng Thể thao trong Tập luyện, Thi đấu và Phục hồi” cho các HLV và VĐV người khuyết tật

Các nội dung đào tạo được thiết kế xoay quanh việc cá nhân hóa dinh dưỡng thể thao, điểm đáng chú ý của chương trình là cách tiếp cận không đặt ra một công thức dinh dưỡng duy nhất cho tất cả vận động viên. Thay vào đó, nội dung đào tạo hướng tới việc giúp người tham dự hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa nhu cầu dinh dưỡng và đặc điểm của từng cá nhân, từng môn thể thao và từng giai đoạn vận động.

Tại buổi đào tạo, Tiến sĩ Vipada Sae-Lao sẽ trực tiếp chia sẻ những kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng thể thao, liên quan đến dinh dưỡng trước, trong và sau khi tập luyện, dinh dưỡng phục hồi và xây dựng kế hoạch dinh dưỡng thể thao phù hợp, đồng thời giải đáp trực tiếp các thắc mắc chuyên môn từ các bác sĩ y tế thể thao, huấn luyện viên và vận động viên Việt Nam. Đây là cơ hội để những người trực tiếp làm việc với vận động viên đưa ra các vấn đề thực tế trong quá trình tập luyện và thi đấu để cùng thảo luận.

Herbalife Việt Nam sẽ tư vấn dinh dưỡng và tài trợ sản phẩm cho các vận động viên khuyết tật hàng đầu của Việt Nam trong suốt giải đấu tại Nhật Bản vào tháng 10 tới tại ASIAN Para Games 2026.

Hành trình 14 năm đồng hành cùng thể thao người khuyết tật Việt Nam

Chương trình lần này tiếp nối mối quan hệ hợp tác giữa Herbalife Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012. Trong 14 năm qua, Herbalife luôn đồng hành gắn bó cùng Ủy ban Paralympic Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho vận động viên như tài trợ sản phẩm dinh dưỡng thể thao, tổ chức các chương trình tập huấn nâng cao kiến thức dinh dưỡng thể thao và vận động, trao thưởng và khích lệ tinh thần thi đấu cho các vận động viên.

Herbalife đồng hành cùng thể thao người khuyết tật của Việt Nam tiếp sức thành công, chinh phục đỉnh cao.

Khóa đào tạo dự kiến thu hút đông đảo sự tham gia của các cán bộ quản lý, bác sĩ y tế thể thao, chuyên gia dinh dưỡng, cùng hàng trăm HLV và VĐV người khuyết tật trên khắp cả nước thông qua cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thông qua chương trình đào tạo lần này, VPC và Herbalife Việt Nam hướng đến việc tạo thêm một diễn đàn chuyên môn để các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ y tế và chuyên gia cùng cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận về nhu cầu dinh dưỡng trong thể thao.

Hướng tới hành trình thi đấu quốc tế tại Nhật Bản

Chương trình diễn ra trong thời điểm Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đang chuẩn bị cho các hoạt động thi đấu quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 10.

Đối với vận động viên chuẩn bị thi đấu ở nước ngoài, việc duy trì một chu trình dinh dưỡng phù hợp trong điều kiện thay đổi về lịch trình, múi giờ, môi trường và khả năng tiếp cận thực phẩm cũng là một vấn đề được chương trình đặt ra để trao đổi. Chương trình không chỉ tập trung vào kiến thức lý thuyết mà còn hướng đến những vấn đề có tính ứng dụng trong quá trình chuẩn bị và thi đấu của vận động viên.

Lãnh Đạo Herbalife Việt Nam và Đại diện Ủy Ban Paralympic Việt Nam, các VĐV sẽ góp mặt trong sự kiện tập huấn dinh dưỡng trước khi lên đường thi đấu tại Nhật Bản.

Sau chương trình, các học viên sẽ được trao chứng nhận hoàn thành khóa học, đồng thời ban tổ chức có hoạt động chụp ảnh lưu niệm và tri ân các đơn vị, chuyên gia tham gia chương trình.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho Thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn đồng hành cùng các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.