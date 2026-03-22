“Hành trình lột xác” mùa 7 trở lại với thông điệp 'sống một đời rực rỡ'.

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam vừa chính thức công bố chương trình truyền hình thực tế Hành trình lột xác mùa 7 với thông điệp: “Bạn không được chọn ngoại hình khi sinh ra, nhưng bạn có quyền sống trọn vẹn và rực rỡ theo cách của riêng mình”.

Tiếp nối thành công sau 6 mùa phát sóng, chương trình tiếp tục hành trình giúp những người mặc cảm về ngoại hình tìm lại sự tự tin và thay đổi cuộc sống thông qua các giải pháp thẩm mỹ hiện đại. Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook, những câu chuyện “lột xác” từng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, đồng thời nhận được sự quan tâm từ nhiều cơ quan báo chí dưới góc độ nhân văn và chuyên môn.

Anh Trọng Nhân - nhân vật từng tham gia "Hành trình lột xác" đã thay đổi bản thân khi giảm hơn 165kg.

Ở mùa 7, chương trình giới thiệu 11 nhân vật tiêu biểu, đại diện cho những hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung mong muốn thay đổi tích cực. Họ sẽ được đồng hành bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, trải qua quy trình tư vấn và can thiệp minh bạch.

Theo đại diện chương trình, bên cạnh yếu tố truyền cảm hứng, mùa mới đặc biệt nhấn mạnh tiêu chuẩn an toàn y khoa, quy trình thăm khám kỹ lưỡng và trách nhiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực thẩm mỹ – vốn đang nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội.

Chia sẻ tại buổi công bố, TS.BS Richard Huy, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, Trưởng ekip chương trình, cho biết “Hành Trình lột xác” là một hành trình y khoa nghiêm túc, trong đó mỗi ca can thiệp đều được đánh giá toàn diện về sức khỏe, tâm lý và cá nhân hóa theo từng trường hợp. Ông nhấn mạnh, ở mùa 7, chương trình tiếp tục đặt tiêu chuẩn an toàn lên hàng đầu, từ thăm khám đa chuyên khoa đến theo dõi hậu phẫu dài hạn, hướng tới tính khoa học, minh bạch và trách nhiệm.

“Đặc biệt, sự thay đổi, ‘lột xác’ này được xây dựng trên nền tảng bền vững, không chỉ đến từ kỹ thuật chuyên môn mà còn từ sự đồng hành giữa đội ngũ y bác sĩ và nhân vật, giúp họ thực sự tự tin sau hành trình”, ông Huy nói.

“Hành trình lột xác” mùa 7 trở lại với thông điệp 'sống một đời rực rỡ'.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa 7 là việc tổ chức vòng casting online phát trực tiếp trên nền tảng TikTok. Tại đây, các thí sinh phải chia sẻ câu chuyện cá nhân trước hàng nghìn người theo dõi. Không chỉ chứng kiến, khán giả còn trở thành những người đồng hành đầu tiên trong hành trình thay đổi của họ.

Quy trình tuyển chọn gồm hai vòng: casting online với 60 thí sinh, chọn ra 30 người vào vòng tiếp theo; sau đó casting offline để tìm ra 12 thí sinh xuất sắc nhận “vé vàng” tham gia chương trình.

Không chỉ dừng lại ở phẫu thuật thẩm mỹ, mùa 7 tập trung nhiều hơn vào hành trình tâm lý và sự trưởng thành của nhân vật. Trước khi can thiệp, các thí sinh sẽ thực hiện bộ ảnh “Đối diện rực rỡ” tại studio chuyên nghiệp cùng Liêu Hà Trinh. Đây là bộ ảnh ghi lại phiên bản nguyên bản nhất của họ – khi đối diện với mặc cảm và kỳ vọng thay đổi.

Sau quá trình phẫu thuật và hồi phục, các thí sinh tiếp tục thực hiện bộ ảnh Beauty Photoshoot với sự hướng dẫn của Xuân Ca, đánh dấu sự thay đổi về diện mạo và thần thái.

Lần đầu tiên trong lịch sử chương trình, các thí sinh còn được tự quay vlog nhật ký hành trình bằng thiết bị chuyên dụng. Họ được hướng dẫn kỹ năng quay dựng, xây dựng hình ảnh cá nhân và giao tiếp trước ống kính. Theo ban tổ chức, đây là bước chuẩn bị giúp thí sinh tự tin bước vào môi trường số sau khi kết thúc chương trình.

Bên cạnh đó, hoạt động “Chuyến xe rực rỡ” – chuyến picnic sau 4 tháng điều trị – được xem là dấu mốc quan trọng, nơi các thí sinh nhìn lại hành trình và chuẩn bị tâm lý trở lại cuộc sống thường nhật.

Kết thúc chương trình, các nhân vật sẽ trở lại sân khấu lớn để gặp lại ban giám khảo và những người đồng hành. Đây được xem là khoảnh khắc “tái sinh”, khi họ xuất hiện với diện mạo mới, tự tin và sẵn sàng bước sang chương mới của cuộc đời.

Dự kiến, chương trình sẽ lên sóng vào 14h ngày 26/3/2026 trên HTV7 và được phát hành đa nền tảng online của Kangnam cùng các KOLs.

Với thông điệp “Sống một đời rực rỡ”, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần tích cực: mỗi người đều xứng đáng được sống với phiên bản tốt nhất của chính mình, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở sự tự tin và giá trị nội tại.