(VTC News) -

Hội thảo mang đến nhiều kiến thức bổ ích thông qua các báo cáo chuyên sâu gồm: Mỹ phẩm - những điều quan trọng bác sĩ da liễu cần biết; Vai trò của các Hydroxyl acid và Niacinamide trong tái tạo da; Mỹ phẩm cho da nhạy cảm.

Hội thảo Ứng dụng khoa học trong chăm sóc da tổ chức tại TP.HCM.

Ở phần thảo luận, Blogger ngành làm đẹp Hannah Olala cùng TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú đưa ra những chia sẻ bổ ích xoay quanh chủ đề “Skincare thông minh trong thời đại mới”.

Hannah Olala chia sẻ các xu hướng chăm da thời đại mới, các hình thức peel và hiểu đúng về peel da hay thời đại chăm da cá nhân hóa.

Hannah Olala cho rằng, trên thực tế, không có công thức chung mà chỉ có hành trình riêng cho việc chăm sóc da. Do đó, người dùng cần phải học cách lắng nghe da của mình và hiểu rõ hoạt chất sản phẩm, từ đó lựa chọn những thương hiệu uy tín, đảm bảo an toàn cho da.

Bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú cho biết, việc phòng ngừa, điều trị da là chưa đủ mà cần phải biết cách vận dụng sản phẩm khoa học để tái tạo, phục hồi làn da. Skincare thông minh trong thời đại mới cần hiểu đúng, sử dụng đủ và lựa chọn thông minh. Chu trình tối giản giúp duy trì hàng rào bảo vệ da ổn định, giảm nguy cơ viêm và tăng khả năng dung nạp lâu dài. Trong đó, 3-4 bước cốt lõi có thể kể đến như làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng và peel nhẹ nhàng.

Hội thảo còn là dịp để Garnier đồng hành cùng người tiêu dùng tìm lại sự tự tin khi chăm sóc da thông qua dòng sản phẩm Serum Garnier thế hệ mới. Sản phẩm này là giải pháp tái tạo phục hồi da hiệu quả cho các bạn gen Z đang gặp các vấn đề về tông da (xỉn, thâm sạm, thâm mụn) hay các vấn đề về kết cấu da (dày sừng, mụn ẩn, lỗ chân lông to).

Được biết, Garnier ra đời năm 1904 tại Pháp. Vào năm 1970, hãng này về tay Tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới L’OReal. Garnier hiện có mặt tại hơn 65 quốc gia.