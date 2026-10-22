Hành trình Go Global: CHIN-SU viết tiếp câu chuyện gia vị Việt

(VTC News) -

Một thương hiệu thực sự dẫn đầu không chỉ khiến người tiêu dùng nhớ tên, mà còn trở thành lựa chọn họ muốn gắn bó. Với CHIN-SU, gia vị không đơn thuần là thành phần tạo nên món ngon, mà còn có thể trở thành một phần của phong cách sống hiện đại - nơi ẩm thực kết nối những cuộc vui, khơi nguồn cảm hứng và nâng tầm trải nghiệm tận hưởng.

Thay vì chỉ hiện diện trong những nhu cầu quen thuộc, thương hiệu đang làm mới cách kết nối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động truyền thông, giải trí và trải nghiệm ẩm thực đa dạng.

CHIN-SU đồng hành cùng mọi không gian giải trí của giới trẻ

Với ngành hàng gia vị gắn liền với nhu cầu tiêu dùng quen thuộc, khác biệt không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở cách thương hiệu hiện diện trong đời sống. Những cuộc vui cùng bạn bè, buổi tụ họp hay chương trình giải trí yêu thích đều có thể trở thành điểm chạm để gia vị gần hơn với nhịp sống hiện đại.

Chương trình “Đường lên đỉnh cay ngon” là ví dụ cho cách CHIN-SU lồng ghép sản phẩm vào các hoạt động tương tác. Thông qua thử thách độ cay, nội dung sáng tạo và những cách kết hợp tương ớt với món ăn, thương hiệu tạo cơ hội để người tiêu dùng khám phá sản phẩm theo cách thú vị hơn.

CHIN-SU còn đưa tương ớt vào thế giới giải trí, nơi những màn tung hứng hài hước và khoảnh khắc bất ngờ tạo kết nối với khán giả trẻ. Từ 2 Ngày 1 Đêm, Running Man, 7 Nụ cười xuân đến Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, sản phẩm góp mặt trong nhiều chương trình quen thuộc, trở thành một phần của các tình huống tương tác giữa nghệ sĩ, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp “Bùng lên vạn tiệc vui”.

Năm 2025, tương ớt CHIN-SU tiếp tục hiện diện trên các chương trình giải trí như Running Man, 2 Ngày 1 Đêm, Gia Đình Haha, Em Xinh Say Hi và Chiến sĩ quả cảm, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trẻ qua cả truyền hình lẫn nền tảng số.

Trong khi tương ớt gắn với không khí sôi động của những cuộc vui, hoạt động truyền thông cho nước mắm CHIN-SU lại khai thác chiều sâu văn hóa ẩm thực Việt, nhấn mạnh hương vị thân thuộc và sự gắn kết gia đình. Hai hướng tiếp cận tạo nên những sắc thái riêng cho thương hiệu: vừa trẻ trung, sôi nổi, vừa gần gũi với những giá trị quen thuộc trong đời sống.

Ở lĩnh vực ẩm thực chuyên nghiệp, vai trò nhà tài trợ chính tại Top Chef Việt Nam 2023 giúp CHIN-SU kết nối hình ảnh thương hiệu với sức sáng tạo của các đầu bếp. Qua đó, gia vị không chỉ là sản phẩm phục vụ nấu nướng mà còn trở thành một phần của những khoảnh khắc thưởng thức, kết nối và sẻ chia trong đời sống hiện đại.

Bí quyết “bắt trend” khẩu vị người dùng

Không chỉ cách tiếp cận khách hàng thay đổi, nhu cầu ẩm thực ngày càng đa dạng cũng khiến ngành gia vị vượt khỏi những hương vị quen thuộc. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn để biến tấu món ăn và làm mới trải nghiệm thưởng thức. Với CHIN-SU, việc đáp ứng nhu cầu này được thể hiện qua danh mục sản phẩm phong phú, góp phần làm tròn hương vị mỗi bữa ăn.

Từ tương ớt, nước mắm, nước tương đến tương cà, xốt nêm, hạt nêm, dầu hào và các dòng gia vị chế biến khác, CHIN-SU phát triển danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu nấu nướng của người dùng.

Tuy nhiên, danh mục phong phú chưa đủ để thương hiệu tạo dựng chỗ đứng bền vững trên thị trường. Hương vị cần phù hợp với nhu cầu, công thức phải được hoàn thiện và chất lượng phải duy trì ổn định.

Theo hồ sơ đăng ký xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam của Masan Consumer, CHIN-SU được ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), từ tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, phát triển công thức đến cải tiến quy trình sản xuất.

Hoạt động đổi mới còn được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, phương pháp nghiên cứu khoa học và hợp tác với các đối tác, chuyên gia trong và ngoài nước.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, CHIN-SU ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản trị chất lượng, kết hợp với các quy trình kiểm soát sản xuất nhằm duy trì độ đồng nhất và đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm.

Song song đó, Trung tâm Đổi mới Người tiêu dùng (CIC) đóng vai trò kết nối nhu cầu thị trường với hoạt động nghiên cứu và phát triển, góp phần cải tiến công thức, hương vị và bao bì sản phẩm theo thị hiếu ngày càng đa dạng.

Nền tảng đổi mới này cũng được CHIN-SU chú trọng trong quá trình mở rộng ra thị trường quốc tế. Theo đó, doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển các dòng tương ớt, nước mắm, nước tương phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quy định ghi nhãn tại từng thị trường.

Từ đầu tư R&D, cải tiến chất lượng đến phát triển sản phẩm theo từng thị trường, CHIN-SU hướng đến việc gắn đổi mới sáng tạo với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Nếu một chai tương ớt có thể mang đến thử thách vị cay, một loại nước mắm góp phần làm tròn vị món ăn, thì những dòng gia vị được nghiên cứu phù hợp với từng thị trường sẽ mở ra thêm cơ hội để hương vị Việt hiện diện trong nhiều trải nghiệm ẩm thực khác nhau.

Hành trình vươn xa của một thương hiệu sẽ không chỉ nằm ở việc mở rộng sự hiện diện tại nhiều quốc gia, mà còn ở khả năng thích ứng với khẩu vị địa phương và xây dựng niềm tin để người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn lâu dài.