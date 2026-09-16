Nhân chứng kể giây phút nghe tiếng hét thất thanh trong vụ cháy 5 người tử vong

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội.

Rạng sáng ngày 16/9, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại số 2B Văn Cao, Tây Hồ, Hà Nội, thiêu rụi ngôi nhà đang cho thuê làm cơ sở chăm sóc sức khỏe và cướp đi sinh mạng của 5 nạn nhân.

Trong màn đêm, tiếng kêu cứu thất thanh của các nạn nhân đã xé tan sự tĩnh lặng của khu phố, lực lượng chức năng và những người dân kề bên lập tức đến ứng cứu. Đến sáng cùng ngày, không khí quanh hiện trường vẫn còn nồng nặc mùi khét, cùng nỗi đau tang tóc bao trùm lên gia quyến.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào thời điểm rạng sáng khi hầu hết người dân trong khu vực đều đang chìm trong giấc ngủ sâu. Theo lời kể của hàng xóm, ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội vào khoảng 2h. Chỉ trong ít phút, khói đen mù mịt và hơi nóng hừng hực đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Vụ cháy tại 2B Văn Cao khiến 5 người thiệt mạng.

Một hàng xóm sinh sống ở gần khu vực ngõ 2B Văn Cao nhớ lại khoảnh khắc phát hiện đám cháy: “Ngọn lửa bùng lên vào khoảng 2h kém. Giữa đêm, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ bên trong ngôi nhà phát ra. Lúc đó, tình thế vô cùng nguy cấp”.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhiều người dân và nhân viên tại các cửa hàng lân cận đã lập tức tri hô và tìm cách ứng cứu. Không ngần ngại hiểm nguy, họ cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) bắc thang, tìm cách tiếp cận các tầng cao của ngôi nhà để giải cứu những người mắc kẹt.

“Cả nhà hàng xóm kề bên đã tập trung hỗ trợ, bắc thang để cứu người và phối hợp kéo vòi nước dập lửa cùng lực lượng cứu hỏa. Đến tận sáng nay, quanh khu vực hiện trường vẫn còn ngửi thấy mùi khét”, một người dân tham gia hỗ trợ tại hiện trường chia sẻ.

Chiếc thang được hàng xóm bắc xong nhằm cứu người.

Có mặt tại hiện trường từ khoảng 2h sáng, anh Phạm Quốc Việt (Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel), cùng lực lượng chức năng và lực lượng y tế khẩn trương ứng cứu các nạn nhân. Anh Việt trực tiếp hỗ trợ đưa hai người đi cấp cứu, đồng thời phối hợp di chuyển các nạn nhân xấu số về nhà tang lễ.

“Tôi cùng lực lượng cấp cứu 115 đưa các nạn nhân vào Bệnh viện 354. Trong số này có một phụ nữ bị đau chân nhưng vẫn có thể di chuyển và một em nhỏ có dấu hiệu hoảng sợ, có thể bị ngạt khói. Tuy nhiên, em vẫn tỉnh táo, chỉ bị nôn. 5 thi thể được bảo quản tại nhà xác của bệnh viện. Lúc đó mưa rất to. Hôm nay, tôi đi một mình nên chỉ tham gia hỗ trợ các nạn nhân ở vòng ngoài, không trực tiếp vào bên trong”, anh Việt cho biết.

Bên trong ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn.

Ông T. (SN 1954, sinh sống tại phố Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy) là anh trai của nạn nhân chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại giây phút nhận được cuộc gọi định mệnh.

Ông T. nghẹn ngào chia sẻ: “Khoảng 3h30 - 4h, tôi mới biết tin từ người nhà. Nhận tin xong tôi vội vã chạy sang ngay, nhưng khi đến nơi thì lực lượng chức năng đã giải tỏa và phong tỏa hiện trường để làm nhiệm vụ rồi”.

Đứng trước căn nhà bị ám khói đen kịt, ông T. đau đớn khi biết tin bi kịch lớn đã ập xuống gia đình em gái mình. Vụ hỏa hoạn đã khiến 5 người tử vong.

“Ba người thiệt mạng là em gái tôi, em rể cùng cháu gái, còn 2 người kia thì không phải là họ hàng trong gia đình”, ông T. xót xa cho biết.

Theo chia sẻ của ông T., căn nhà xảy ra hỏa hoạn thuộc sở hữu của em gái và em rể. Gia đình đã cho một đơn vị khác thuê lại toàn bộ ngôi nhà để kinh doanh trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và cơ sở vật lý trị liệu mang tên T.A.Đ.

Ông T. người nhà nạn nhân.

Ngay trong buổi sáng sau khi vụ cháy xảy ra, các lực lượng chức năng cùng lãnh đạo chính quyền địa phương bao gồm Chủ tịch phường, Bí thư phường và nhiều lực lượng chức năng có mặt đông đủ tại hiện trường và ở bệnh viện để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Lực lượng công an đã làm việc với các nhân chứng từ sáng sớm để thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hiện thi thể các nạn nhân đã được chuyển về nhà xác bệnh viện để tiến hành công tác khám nghiệm tử thi.

Nói về việc lo hậu sự cho các nạn nhân, ông T. cho biết gia đình đang bàn bạc: “Hiện tại ủy ban phường và các đơn vị đã xuống làm việc, thi thể các nạn nhân đã được đưa vào nhà xác. Gia đình chúng tôi đang chờ cháu bay từ miền Nam ra để bàn hai hướng tổ chức hậu sự”.

Từng nhiều lần tham gia cứu hộ tại các vụ hỏa hoạn lớn ở Hà Nội, anh Phạm Quốc Việt nhận định ngôi nhà này cũng gặp phải những hạn chế quen thuộc như diện tích nhỏ hẹp, nhiều tầng, chứa nhiều đồ đạc.

Theo anh, điểm xuất phát của phần lớn các vụ cháy thường bắt nguồn từ các phòng dưới tầng một. Trong khi đó, không gian sống lại quá chật chội khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn và hầu như có rất ít cơ hội thoát hiểm khi sự cố bất ngờ xảy ra.

“Nhà dân thì thường ở dưới tầng một. Lối thoát nạn, thoát hiểm lại quá nhỏ để có thể thoát nạn được khi sự cố xảy ra”, anh Việt nhấn mạnh.