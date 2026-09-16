Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người chết: Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

(VTC News) -

Hiện trường vụ cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội

Ngày 16/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành công văn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ làm 5 người chết.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả.

Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất gia đình người bị nạn theo quy định.

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; kịp thời báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm cách mặt đường Văn Cao khoảng 20m.

Sáng sớm nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn.

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời, các đơn vị cần tập trung điều tra, xác định danh tính cụ thể các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện ngôi nhà số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê bốc cháy, liền báo động và sử dụng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng không thành công.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Trong đó có 6 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực cháy là ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.