Hàng nghìn CĐV Việt Nam xếp hàng tận mắt chiêm ngưỡng cúp Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trên hành trình mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, FPT Play - đơn vị duy nhất trong nước sở hữu bản quyền đến hết mùa giải 2030/31 - đưa chiếc cúp Premier League nguyên bản trở lại Việt Nam. Trong lần ghé thăm này, biểu tượng danh giá của bóng đá Anh chỉ lưu lại ít ngày và mở cửa tự do cho công chúng đến chiêm ngưỡng ngày 30/8 trong sự kiện diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Trophy Tour vòng quanh thế giới của Premier League, không chỉ mang ý nghĩa cổ vũ cho mùa giải mới 2026/27 bắt đầu khởi tranh mà còn là món quà tinh thần mà FPT Play muốn dành tặng cộng đồng người hâm mộ trong nước.

Dù sự kiện bắt đầu mở cửa đón khách từ 15 giờ, rất nhiều fan tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã có mặt từ rất sớm để được tận mắt nhìn thấy và chụp hình check-in cùng chiếc cúp huyền thoại từ khoảng cách gần. Cúp vô địch Premier League đúc từ bạc nguyên chất, do hãng kim hoàn Hoàng gia Anh Asprey of London (nay là Asprey & Garrard) chế tác từ năm 1992 để kịp trao cho đội vô địch mùa đầu tiên là Manchester United.

Cổ động viên xếp hàng để được đứng bên cạnh chiếc cúp Ngoại Hạng Anh danh giá.

Cúp cao 104 cm, có tổng trọng lượng khoảng 25,4 kg với vương miện mạ vàng 24K và đế cúp làm từ đá quý malachite tượng trưng cho màu xanh sân cỏ. Tính đến hết mùa giải 2025/26, đã có tổng cộng 34 tên nhà vô địch (tương ứng với 7 CLB khác nhau) được nghệ nhân bậc thầy Philip Sale chạm thủ công lên phần đế cúp Premier League.

Từ 19 giờ, không khí bắt đầu nóng lên với sự xuất hiện của dàn Anh Trai, Anh Tài, Em Xinh, Chị Đẹp. LyLy mở màn sự kiện với hai ca khúc “đinh” trong sự nghiệp: 24h và 50 năm về sau (song ca cùng Anh Tú). Trong suốt phần biểu diễn, nữ nghệ sĩ liên tục khuấy động sân khấu bằng chất giọng sáng và ngoại hình cuốn hút. Anh Tú nối tiếp với bản mashup Đôi mắt x Chiếc khăn gió ấm và Đều là của em - một trong những ca khúc sôi động nhất chương trình Anh Trai Say Hi 2024.

Cận cảnh chiếc cúp Ngoại Hạng Anh nguyên bản.

Tâm điểm sự kiện là khoảnh khắc Anh Tú, LyLy và Trang Pháp cùng chiếc cúp Premier League tiến ra sân khấu. Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, Anh Tú cho biết đây là một vinh dự đặc biệt, nhất là khi đây là sự trở lại sau gần 1 thập kỷ của biểu tượng danh giá này. “Anh Tú rất cảm ơn nỗ lực của FPT Play đã tạo điều kiện cho Anh Tú có cơ hội đặc biệt này. Bản thân Anh Tú cũng là một fan Chelsea. Rất mong sau sự kiện này, tất cả khán giả sẽ có một mùa giải Ngoại hạng Anh thật sôi động và cuồng nhiệt trên FPT Play”.

Nếu Anh Tú là một cổ động viên Chelsea chính hiệu, Trang Pháp tiết lộ là fan hâm mộ đội Manchester United từ nhỏ. Cũng như rất nhiều người hâm mộ khác, Trang Pháp chia sẻ đây cũng là lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc cúp Premier League nguyên bản ngoài đời thật. “Quán quân toàn năng” của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đã mang đến màn trình diễn đầy màu sắc, cá tính và năng lượng trong ba ca khúc Barbie, Hayho và Gửi chồng tương lai.

Ngày hội bước vào cao trào với hoạt động xem chung màn so tài giữa hai đội Chelsea và Brighton & Hove Albion. Đây là một trong số các trận cầu tâm điểm thuộc vòng 2 giải Ngoại hạng Anh 2026/27. Chelsea bước vào mùa giải mới với tham vọng trở lại nhóm cạnh tranh danh hiệu sau giai đoạn đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

FPT Play hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông Ngoại hạng Anh, kéo dài đến hết mùa giải 2030/31. Mùa giải 2026/27 là mùa đầu tiên FPT Play phát sóng trọn vẹn trên cả hai phương thức IPTV và OTT với chất lượng hình ảnh lên đến 4K, phục vụ người hâm mộ trên đa dạng thiết bị từ Smart TV, Smartphone đến FPT Play Box và PC/Tablet.