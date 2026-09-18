Hai trường đại học Công an Nhân dân tại TP.HCM thành phân hiệu

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định 1805 của Thủ tướng phê duyệt sắp xếp các Học viện, trường Công an Nhân dân.

Theo phương án được Thủ tướng phê duyệt, 6 học viện được giữ nguyên đầu mối, gồm: Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Học viện Kỹ thuật và công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 tại Học viện An ninh Nhân dân.

Trường Đại học An ninh Nhân dân và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện An ninh Nhân dân để thành lập phân hiệu của Học viện An ninh Nhân dân tại TP.HCM (trên cơ sở Trường Đại học An ninh Nhân dân). Phân hiệu có tên Học viện An ninh Nhân dân - Phân hiệu TP.HCM.

Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện An ninh Nhân dân.

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát Nhân dân để thành lập phân hiệu của Học viện Cảnh sát Nhân dân tại TP.HCM (trên cơ sở Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân). Phân hiệu có tên Học viện Cảnh sát Nhân dân - Phân hiệu TP.HCM.

Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ phương án được phê duyệt, ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại các Học viện, trường Công an Nhân dân theo thẩm quyền. Các nhà trường sau sắp xếp tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tổ chức đào tạo và cấp bằng cho học viên đang theo học, bảo đảm quyền lợi của học viên.

Đồng thời, Thủ tướng bãi bỏ Quyết định 106 ngày 31/12/2019 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an và Quyết định 13 ngày 7/2/2024 sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định 106.