Đặc công Hải quân tìm thấy 1 thi thể vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà

(VTC News) -

Sáng 22/2, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, đại diện Phòng Tuyên huấn (Quân chủng Hải quân) cho biết, lúc 7h15, lực lượng người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã vớt được thi thể nạn nhân Hoàng Đức M. (SN 2015) trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ hiện trường, thi thể nạn nhân được tìm thấy ngay khu vực mũi tàu chìm.

Thợ lặn thuộc Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 triển khai lực lượng, phương tiện tại hiện trường.

Trước đó, ngay trong đêm 21/2, nhận lệnh của cấp trên về việc cơ động lực lượng đi tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 khẩn trương làm công tác chuẩn bị, điều động lực lượng, phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn.

Lữ đoàn 126 điều động 20 đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 cơ động ra vị trí tàu bị nạn.

Đến 3h30 ngày 22/2, lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hiện trường và cơ động ra vị trí tìm kiếm.

Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126, trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị cho biết, hiện tại khu vực hồ Thác Bà sương mù dày đặc, mưa nhỏ.

"Đến 6h45 các tổ người nhái của Lữ đoàn 126 đã tiến hành lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm các nạn nhân ở các khu vực xung quanh", Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh nói.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực trên xảy ra va chạm giữa hai phương tiện đường thủy. Tàu thứ nhất mang biển kiểm soát YB0876H do ông Trần Anh Tuấn làm chủ, đang chở 23 người (kể cả lái tàu) đi theo hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân. Phương tiện còn hạn đăng kiểm, người điều khiển có giấy phép lái tàu.

Tàu thứ hai mang biển kiểm soát YB0919, thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, do ông Nguyễn Văn Thâm điều khiển, chở khoảng 515 tấn đá, di chuyển từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Phương tiện có đăng ký, còn hạn đăng kiểm, lái tàu có giấy phép theo quy định.

Khi đến địa phận thôn Làng Cạn, hai tàu xảy ra va chạm. Vụ va chạm khiến tàu chở khách bị chìm. Đến thời điểm hiện tại, 6 người trên tàu khách vẫn chưa được tìm thấy, gồm 4 người lớn và 2 trẻ em, đều trú tại xã Cảm Nhân.

Danh tính những người mất tích gồm Hoàng Văn T. (SN 1983), Hoàng Thị T. (SN 1966), Triệu Thị H. (SN 1978), Hoàng Thị Thanh T. (SN 2012), Hoàng Đức M. (SN 2015), Hoàng Thị H. (SN 1970).