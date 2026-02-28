Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Quân chủng Hải quân

Báo cáo thành tích của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân đã ôn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng Hải quân; những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Quân chủng góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huy hiệu danh hiệu AHLLVTND lên quân kỳ quyết thắng

Nổi bật là trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, Quân chủng luôn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; thường xuyên nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước và xử lý linh hoạt, đúng đối sách các tình huống, đặc biệt là những tình huống khó khăn phức tạp trên biển, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, hoạt động kinh tế biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.

Đặc biệt, với phương châm “cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim”, Quân chủng Hải quân luôn sát cánh cùng Nhân dân trong những thời điểm khó khăn, thiên tai, hoạn nạn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng con tàu vượt qua sóng to, gió lớn, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, đã trở thành biểu tượng cao đẹp, làm ngời sáng thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới…

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Hải quân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Quân chủng Hải quân, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới Quân chủng Hải quân tập trung quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp “đúng”, “trúng” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Quân chủng Hải quân cần tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; trong đó, cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nắm chắc nhiệm vụ, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Quân chủng cũng cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, làm cho giá trị văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực to lớn để xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm chăm lo bảo đảm chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động.