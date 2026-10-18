Hai người gặp nạn khi câu cá tại hồ Định Công, Hà Nội

(VTC News) -

Hai người đàn ông gặp nạn vào khoảng 21h ngày 18/10 khi câu cá tại hồ điều hòa Định Công.

Theo chia sẻ từ anh Đăng Mạnh (trú ở phường Định Công, Hà Nội), thời điểm xảy ra sự việc, một người chèo thuyền ra giữa hồ để thả ốc làm mồi dụ cá thì thuyền bất ngờ bị lật. Người này cố gắng bơi vào bờ nhưng không thành công.

Phát hiện sự việc, người đàn ông đang câu cá trên bờ nhảy xuống hồ để cứu người. Tuy nhiên, cả hai đều bị đuối nước.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân. (Ảnh: Đăng Mạnh)

Ngay sau đó, Công an phường Định Công phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 23h, họ tìm thấy cả hai người.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân được xác định là N.X.T. (sinh năm 1981, quê Bắc Ninh) và N.N.B. (sinh năm1980, quê Thanh Hóa). Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ thêm về vụ việc.

Chiều 17/10, trên địa bàn xã Nguyệt Ấn (tỉnh Thanh Hóa) cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 2 mẹ con tử vong. Nạn nhân là cháu Q.B.T. (6 tuổi) và chị P.T.T. (32 tuổi).

Theo đó, chiều cùng ngày, tại khu vực kênh Bắc, đoạn qua thôn Nguyệt Thành (xã Nguyệt Ấn), cháu Q.B.T. không may bị ngã xuống kênh Bắc. Phát hiện sự việc, chị P.T.T. nhảy xuống cứu con. Tuy nhiên, do dòng nước chảy mạnh, cả hai mẹ con bị cuốn trôi, mất tích.

Từ tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người mẹ. Đến sáng 18/10, thi thể cháu bé cũng được tìm thấy và đưa lên bờ.